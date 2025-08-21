Ide do tuhého: Netanjahu schválil obsadenie Gazy armádou. Zároveň nariadil rokovania o prepustení rukojemníkov

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Izraelsko palestínsky konflikt
Netanjahu schválil obsadenie Gazy a nariadil začať rokovania o rukojemníkoch.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok oznámil, že schválil plány na obsadenie mesta Gaza armádou a že nariadil začatie okamžitých rokovaní o prepustení zvyšných rukojemníkov, ktorých zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas, a o ukončení vojny podľa podmienok prijateľných pre Izrael.

Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Prevzatie vojenskej kontroly nad mestom Gaza schválilo tento týždeň izraelské ministerstvo obrany, ktoré súčasne odobrilo povolanie približne 60 000 záložníkov. Izraelská armáda, ktorá v stredu večer začala inváziu do mesta Gaza, vo štvrtok vyzvala humanitárne organizácie na severe Pásma Gazy, aby sa pripravili na evakuáciu miestneho obyvateľstva do južnej časti palestínskej enklávy.

Tieto kroky vyvolali obavy, že izraelská ofenzíva zhorší už tak katastrofálnu humanitárnu krízu v Pásme Gazy.

Chce rokovať o ukončení vojny, na odpoveď o prímerí však zatiaľ neodpovedal

„Dal som pokyn, aby sa okamžite začali rokovania o prepustení všetkých našich rukojemníkov a o ukončení vojny za podmienok prijateľných pre Izrael,“ uviedol Netanjahu vo videu počas návštevy divízie Gaza pod velením južného velenia izraelskej armády.

Sprostredkovatelia nepriamych rokovaní medzi Izraelom a Hamasom podľa AFP čakajú už niekoľko dní na oficiálnu odpoveď Izraela na najnovší návrh prímeria, ktorý počíta so 60-dňovým prerušením bojov a fázovým prepustením izraelských rukojemníkov, ako aj niekoľkých Palestínčanov väznených v Izraeli. Hamas s návrhom podľa zdrojov súhlasil už v pondelok.

