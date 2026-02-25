Hygienička prezradila, ktorý najšpinavší predmet je v každej domácnosti: Budete znechutení

Nech sa snažíme akokoľvek, v domácnosti sa nájdu miesta, ktoré občas pri upratovaní prehliadame. Alebo si možno ani neuvedomujeme, že by mali byť vyčistené či vymenené o niečo častejšie. Hygienička Mgr. Bc. Josefína Adžič prezradila, na čo si dať pozor.
Najšpinavšie predmety v domácnosti prehliadame
Nedávno sme vám priniesli článok o dvoch veciach v kuchyni, ktoré sa poľahky môžu stať liahňou baktérií. Nedostatok pozornosti venujeme hubkám na riad a kuchynským utierkam, avšak nielen tým. Nástrahy však môžu číhať aj mimo kuchyne.
Ako často napríklad dôkladne vyčistíte diaľkové ovládače? „Ležia na stole, putujú z ruky do ruky, padajú na gauč aj na zem. Siahame na ne pri jedle, večer, po príchode domov aj počas choroby. Napriek tomu ich väčšina ľudí nikdy nečistí. Sú tak tichým prenášačom baktérií medzi jednotlivými členmi domácnosti. Stačí pritom raz týždenne ovládač utrieť dezinfekčnou utierkou alebo handričkou s alkoholom. Zaberie to sotva 20 sekúnd,“ dozvedáme sa od Mgr. Bc. Josefíny Adžič.
Ešte horšie ako ovládač na tom môže byť mobil, ktorý nejeden človek len málokedy pustí z ruky. Ľudia ho so sebou nosia dokonca aj na toaletu. Podľa odborníčky patrí medzi najšpinavšie predmety, ktoré máme neustále pri sebe. Na displeji sa dokonca môže nachádzať viac baktérií ako na záchodovej doske. Špeciálnymi utierkami na elektroniku alebo jemnou handričkou s alkoholom by sme mobil mali čistiť každý deň.
Nezabúdajte na kľučky a vypínače
Dostatočnú pozornosť nevenujeme ani zubnej kefke. „Stojí v kúpeľni, často bez krytky a niekedy v blízkosti toalety. Po každom použití zostáva vlhká a plná zvyškov. Ak ju dlho nemeníte, čistíte si zuby kefkou, ktorá už hygienická dávno nie je, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá. Kefku preto meňte každé 2 až 3 mesiace a po chorobe ju vždy vymeňte okamžite za novú,“ zdôrazňuje hygienička.
A ako často čistíte kľučky či vypínače? „Dotýkame sa ich automaticky, špinavými rukami, po návrate zvonka alebo počas varenia. Väčšina ľudí ich pri bežnom upratovaní úplne ignoruje, no práve kľučky patria medzi najčastejších prenášačov baktérií v domácnosti. Prečo sú problematické?
Sú jedným z hlavných miest, ktorými sa baktérie a vírusy šíria medzi členmi domácnosti. Riešením je rýchle utretie dezinfekciou raz týždenne, v chrípkovom období pokojne aj častejšie,“ vysvetľuje odborníčka.
