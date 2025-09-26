Hubári, buďte v strehu: V populárnej oblasti sa medveď prechádzal po ceste, opatrný by mal byť každý, kto mieri do lesa

V obci Detvianska Huta bol spozorovaný medveď, ktorý prechádzal cez cestu zo Štolianskej strany. Obyvatelia preto vyzývajú hubárov, aby boli pri pohybe v lese mimoriadne opatrní.
O výskyte šelmy informovala facebooková stránka Detvianska Huta Online, kde miestny obyvateľ Ján Plavucha zverejnil status s varovaním.
Prechádzal cez cestu zo Štolianskej strany
„POZOR, zo Štolianskej strany práve prešiel medveď cez cestu. Hubári, ktorí chodíte na žiare, tak buďte v strehu. Je ich tam viac než dosť,“ napísal Plavucha vo svojom príspevku.
Hubári by si mali dávať pozor
Keďže práve v tomto období vyráža do lesa množstvo hubárov, upozornenie prichádza včas. Podľa miestnych sa v okolí môže pohybovať viacero medveďov, preto je opatrnosť nevyhnutná. Ak sa v prírode dostanete do blízkosti šelmy, odborníci odporúčajú zachovať pokoj, nepokúšať sa ju vyplašiť a pomaly sa vzdialiť. Ako forma ochrany môže poslúžiť aj sprej na medveďa.
