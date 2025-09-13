V okrese Nové Zámky spadlo malé lietadlo. Pri tragickej nehode zahynuli dvaja ľudia, na mieste zasahoval aj vrtuľník

Operátor tiesňovej linky 155 vyslal v sobotu pozemnú ambulanciu a záchranársky vrtuľník do obce Kamenný Most z dôvodu nahláseného pádu malého lietadla.
„Lekár, žiaľ, musel konštatovať úmrtie u dvoch dospelých osôb,“ priblížilo OS ZZS. Nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že sa na miesto presúvajú aj pracovníci Leteckého a námorného vyšetrovacieho úradu.
„Presné okolnosti, ako aj príčiny nehody budú predmetom vyšetrovania,“ uviedla.
Najnovšie články
