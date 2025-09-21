Hrozivý incident: Streľba v klube si vyžiadala jednu obeť, hlásia viacerých zranených

Zuzana Veslíková
TASR
Polícii sa útočníka podarilo zadržať.

Streľba v country klube v americkom štáte New Hampshire v sobotu večer si vyžiadala jednu obeť. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia, informovala miestna polícia. 

Incident sa odohral v country klube Sky Meadow v meste Nashua. Informácie o počte a stave zranených neboli bezprostredne známe. Kamerový záznam potvrdil, že strelec bol sám. Podľa dostupných informácií išlo o dospelého muža.

Polícia dodala, že miesto činu je stále predmetom vyšetrovania, no verejnosti už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Orgány neuviedli žiadne podrobnosti o strelcovi či incidente.

Nejde o ojedinelý incident

Podľa svetových agentúr predstavuje násilie so strelnými zbraňami v Spojených štátoch dlhodobý problém. Zbrane sú v USA široko dostupné a masové streľby často vyvolávajú diskusie o sprísnení zákonov o zbraniach. Pokusy o reformy týkajúce sa zbraní však opakovane zlyhávajú.

