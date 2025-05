Hrozí fatálne zlyhanie celého zdravotníckeho systému: Lekárske organizácie kritizujú odmietnutie pandemickej dohody

Viaceré lekárske organizácie kritizujú rozhodnutie vlády odmietnuť pandemickú dohodu. Podľa nich tento krok predstavuje riziko pre zdravotnícky systém Slovenska a môže viesť k izolácii krajiny v prípade ďalších zdravotníckych kríz. Odborníci zdôrazňujú, že medzinárodná spolupráca je dôležitá aj pre zabezpečenie odporúčaní, ochranných pomôcok či liekov v krízových situáciách.

„Odmietnutie medzinárodnej medicínskej a informačnej pomoci a spolupráce v komplikovaných a mimoriadne nebezpečných zdravotníckych krízach, akými sú aj pandémie smrteľných infekčných chorôb, dostane Slovensko do zdravotníckej aj logistickej izolácie,“ uviedla Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska.

Poukázala na následky, aké by mala medzinárodná izolácia Slovenska, ak by bola konfrontovaná s ďalšou kontinentálnou alebo celosvetovou pandémiou akejkoľvek potenciálne smrteľnej infekčnej choroby. „Nezmyselné odmietanie medzinárodnej spolupráce by bolo spojené s vysokým rizikom fatálneho zlyhania celého zdravotníckeho systému,“ doplnila.

Slovensko nie je sebestačné

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) poukázal na to, že Slovensko nie je sebestačné v odporúčaniach, ochranných pomôckach ani liekoch. „Už v pokojových časoch nedokáže zabezpečiť dostatočne funkčný zdravotný systém. V krízových situáciách sme plne odkázaní na medzinárodnú spoluprácu,“ apeloval.

Opätovné dištancovanie sa od pandemickej dohody Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) podľa neho stavia Slovensko mimo civilizovaného sveta. „Ide o politické gesto, nie odborné rozhodnutie. Z krátkodobého hľadiska ide o medzinárodnú blamáž. Z dlhodobého o riziko izolácie, oneskoreného prístupu k liečbe a zbytočných úmrtí,“ skonštatoval ZAP.

Opakovane pritom žiada vládu SR a Ministerstvo zdravotníctva SR, aby konali v záujme bezpečnosti občanov a Slovensko zostalo súčasťou globálnych riešení.

Pandemická dohoda je dôležitá

Asociácia súkromných lekárov (ASL) uviedla, že pandemická dohoda je dôležitá pre zabránenie vzniku ďalšej pandémie, pre spoluprácu s inými krajinami, ak by už pandémia vznikla, pre dostupnosť informácií, dát, liekov, vakcín či inej potrebnej podpory.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok vyzval členské štáty, aby počas valného zhromaždenia WHO v Ženeve prijali tzv. pandemickú dohodu, ktorá má za cieľ predísť opakovaniu krízovej situácie, akú svet zažil počas pandémie COVID-19. Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) telefonicky požiadal, aby vláda SR zmenila svoje stanovisko a nepožadovala hlasovanie o pandemickej dohode, ku ktorému má dôjsť vo večerných hodinách. Fico zopakoval, že slovenská delegácia je zaviazaná pokynom vlády SR požadovať hlasovanie o pandemickej zmluve.