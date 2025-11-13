Hromadná nehoda na východe Slovenska: Zrazili sa až štyri vozidlá, na mieste sú zranení

Hasiči aktuálne zasahujú pri nehode troch osobných a jedného nákladného motorového vozidla so zranením v obci Rožkovany v okrese Sabinov. TASR o tom informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove.
Ako uviedol, na mieste zasahuje deväť hasičov zo Sabinova, Lipian a Prešova.
