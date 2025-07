Hororové momenty na palube: Lietadlo muselo núdzovo pristáť, jeden z pasažierov kričal islamské heslo a vyhrážal sa bombou

Úplne obsadené lietadlo spoločnosti easyJet muselo v nedeľu núdzovo pristáť na letisku v Glasgowe, keď jeden z cestujúcich hrozil, že so sebou má bombu.

Informuje o tom portál The Mirror.

„Vyšiel z toalety a kričal ‚Allahu akbar‘ (Boh je veľký) s rukami nad hlavou. Potom povedal ‚Mám bombu, mám bombu‘. V tomto momente boli ľudia zmätení. Myslel som si, že žartuje, že je to čudný vtip,“ povedal jeden zo svedkov. Bolo ho tiež počuť kričať „smrť Amerike“ a „smrť Trumpovi“, dodal svedok, podľa ktorého traja cestujúci pritlačili muža k zemi a letušky skontrolovali jeho batožinu.

#BREAKING : An easyJet flight from London Luton to Glasgow issued an emergency alert shortly before landing after a disturbance onboard.

According to reports, a male passenger began shouting „Allah Akbar“ and allegedly made threats, causing alarm among the crew and passengers.… pic.twitter.com/A2hp8tdmwY

— upuknews (@upuknews1) July 27, 2025