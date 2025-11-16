Hore to nie je možné: Milióny ľudí žijú v jamách. Slnko majú len na nádvorí, spí a žije sa pod zemou

Foto: Profimedia

Michaela Olexová
V severnej Číne, v obydliach typu Yaodong stále žije ohromné množstvo ľudí, hoci ich pomaly ubúda.

Existujú tri základné typy týchto príbytkov: jaskynné domy vyhĺbené do útesov, ktoré môžu mať aj niekoľko poschodí; domy so zapusteným dvorom, vznikajúce prostredníctvom výkopov; a samostatné jaskynné obydlia, ktoré stoja nad úrovňou zeme.

Obydlia Yaodong sú typické pre jednu oblasť — tzv. Sprašovú plošinu, najväčšiu sprašovú oblasť na svete. Aj na začiatku tohto storočia mali v týchto typoch obydlí žiť milióny ľudí. Podľa akademických zdrojov žilo v regióne s populáciou 40 miliónov mimo mestských oblastí v tomto type obydlia alebo jeho rôznych odnožiach približne 80 % obyvateľov, čo je podľa článku „ohromujúci počet ľudí, ľahko dosahujúci milióny“.

Sprašová oblasť plná jamových obydlí

Podľa portálu Britannica ide o oblasť položenú v priemernej nadmorskej výške okolo 1 200 metrov a jej rozloha presahuje 400 000 km². Rozprestiera sa v severocentrálnej Číne a zahŕňa časť provincií Šan-si, severného Henanu či východného Kan-su. Spraš tvoria jemné, vetrom nanesené žltkasté sedimenty, ktorých vrstvy majú priemernú hrúbku 50 až 80 metrov a úplne zakrývajú pôvodný reliéf podložia.

Otvoriť galériu (6)

Obydlia tohto typu mali vzniknúť pre extrémne teplotné podmienky, ktoré v tejto oblasti panujú. Pre svoj špecifický a takmer šialený vzhľad patrí medzi najznámejšie dikengyuan, čo v preklade znamená „jamové nádvorie“.

Foto: Profimedia

Podľa Business Insider a údajov Lima Tai Weia, externého vedúceho pracovníka Východoázijského inštitútu na Národnej univerzite v Singapure, vedci tvrdia, že vznik tohto typu obydlia je prirodzeným prispôsobením sa drsnému podnebiu regiónu, kde sú dlhé, tuhé zimy a extrémne horúce letá.

Pôda je totiž sama osebe výborný tepelný izolant – v mnohom lepší, než najmodernejšie stavebné materiály. Jamové obydlia v lete udržiavajú chlad, v zime zase teplo. Ďalšou prednosťou je, že žltá spraš je tvárna, no zároveň pevná, pričom často drží pohromade aj bez dodatočnej opory.

Pri pohľade zboku by ste dediny možno ani nezbadali

Pri stavbe sa najprv vykope jama – budúce nádvorie – s dĺžkou až 12 metrov a hĺbkou 6 až 10 metrov. Do stien tohto načatého nádvoria sa následne vytesajú obytné miestnosti. Domy sa zoskupujú do zapustených dedín, ktoré zboku nie je možné vidieť. Povrch dosiahnu obyvatelia prostredníctvom vysekaného schodiska. Dažďovú vodu odvádzajú cez odpadový systém uprostred nádvorí, ktorý dosahuje hĺbku ďalších 4 až 5 metrov.

Podľa Architecture on the Road, nádvorie je po dokončení jediným zdrojom prirodzeného svetla.

Akademické zdroje uvádzajú, že tento spôsob výstavby má históriu dlhšiu ako 7000 rokov, konzervatívnejšie údaje hovoria o čísle 4000 rokov. Podľa vedcov publikujúcich v žurnále Heritage Science „pred 80. rokmi 20. storočia boli jaskynné domy v podstate jediným typom bývania pre obyvateľov Sprašovej plošiny“.

Napriek svojej jedinečnosti však tieto stavby čelia značným problémom pri zachovaní, čiastočne aj preto, že do zoznamu kultúrneho dedičstva boli zaradené až v roku 2011. Mnohé chátrajú, a preto sa pristúpilo k riešeniam, akými je modernizácia či prerobenie vyľudnených dedín za účelom turizmu.

A zaujímavosťou na záver je, že podľa Business Insider strávil v takomto dome istý čas dokonca čínsky prezident Si Ťin-pching. Bola to súčasť Mao Ce-tungovho hnutia „Sťahovanie sa na vidiek“, počas ktorého bola privilegovaná mládež vysielaná do týchto oblastí, aby si vyskúšala život roľníka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac