Hollywood prišiel o známe meno: Náhle zomrel legendárny herec, zahral si v mnohých obľúbených filmoch a seriáloch

Vo veku 84 rokov zomrel herec a spevák Michael DeLano, známy z viacerých svetoznámych filmov a seriálov.
Informuje o tom The Hollywood Reporter, ktorému to potvrdila jeho manželka Jean Delano. Herec zomrel 20. októbra v nemocnici na infarkt.
DeLano sa preslávil najmä svojou postavou manažéra kasína vo filmoch Dannyho jedenástka (Ocean’s Eleven) a Dannyho dvanástka (Ocean’s Twelve), či ako predajca áut Forrestal vo filme Commando. V seriáli Firehouse si zase zahral postavu hasiča Sonnyho Caputa.
