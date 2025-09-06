Hokejový svet v smútku: Zomrel len 20-ročný športovec, osudnou sa mu stala zákerná choroba

Foto: Unsplash

Zuzana Veslíková
SITA
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Vo veku len 20 rokov zomrel mladý český hokejista. „S hlbokým smútkom v srdci oznamujeme, že Sebastian Weitz zomrel v utorok 2. septembra po dlhom boji s vážnou chorobou,“ oznámil klub HC Slavia Praha smutnú správu na sociálnej sieti.

Spravodajská CNN Prima News pripomenula, že Weitz trpel leukémiou, ktorú mu diagnostikovali tri dni pred začiatkom školského roka, keď mal 15 rokov.

Chorobu porazil, ale neskôr sa mu znova vrátila

„Skvelý hokejista, úžasný bojovník a patrón projektu O kvapku lepší hokej – česť jeho pamiatke! Odpočívaj v pokoji,“ napísala pražská Slavia.

Fanúšikovia klubu smútia a píšu podporné komentáre na sociálnych médiách. „To azda nie, myslela som si, že to zvládol. Deti by nemali odísť skôr ako ich rodičia,“ napísal jeden z nich. „Je to strašné, umierajú čoraz mladší ľudia. Úprimnú sústrasť rodine,“ dodal ďalší priaznivec tímu.

