Hmla, dážď a teploty do 16 °C: Vyťahujte dáždnik aj teplejšiu bundu, je tu sychravá jeseň. Takéto počasie nás čaká

jeseň

Foto: Pexels

Nina Malovcová
Na Slovensku sa ochladilo, prichádza mokrá jeseň.

Dnešné ráno privítalo Slovensko v typickom jesennom šate. Obloha je zatiahnutá, vzduch nasiaknutý vlhkosťou a z občasného mrholenia sa miestami stáva drobný dážď. Mnohí sa zobudili do sychravého dňa, ktorý láka ostať doma v teple, no ak sa chystáte von, dáždnik si určite nezabudnite.

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa nad naším územím udržiava nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu. Práve to prináša pokojné, no vlhké počasie bez výrazných frontov. Ako dopĺňa portál iMeteo, nejde o búrkové pásmo ani o typickú tlakovú níž, no aj tak sa obloha postará o prehánky a mrholenie na viacerých miestach Slovenska.

Jeseň sa ukazuje vo svojej melancholickej podobe

Počas dňa sa počasie výrazne nezmení. Oblačnosť zostane veľká až premenlivá, miestami sa len prechodne zmenší. Ráno a dopoludnia sa môže objaviť hmla, ktorá zníži viditeľnosť a pridá dňu melancholickú atmosféru. Na viacerých miestach sa očakáva slabý dážď alebo mrholenie, vo vysokých polohách sneženie.

Ilustračná foto: Pexels

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od +11 do +16 °C, v údoliach miestami len okolo +9 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude približne +3 °C a v najvyšších oblastiach môže pribudnúť do 2 centimetrov nového snehu. Dnešný deň prinesie bezvetrie alebo len veľmi slabý vietor, takže aj keď bude chladno, vietor vás neprekvapí.

Bratislavu čaká oblačný deň s teplotou okolo +14 °C. V Košiciach bude polooblačno a +13 °C, podobne v Nitre, Trenčíne a Trnave. Žilina a Prešov sa dočkajú +12 °C, zatiaľ čo Martin, Poprad a Banská Bystrica len okolo +11 °C, pričom sa tam môže objaviť dážď alebo prehánky.

Zajtra sa situácia príliš nezmení

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu zostane aj v piatok nad našou oblasťou nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu. Zároveň sa však začne nad severným Poľskom a Pobaltím prehlbovať tlaková níž, ktorá k nám prinesie miernu zmenu v prúdení vzduchu.

Počas dňa bude polooblačno až oblačno, v noci a dopoludnia sa miestami objaví hmla alebo nízka oblačnosť. Na niektorých miestach sa môže vyskytnúť mrholenie alebo slabý dážď, najmä v Žilinskom kraji, a vo vysokých polohách sneženie.

Ilustračná foto: TASR (Jaroslav Novák)

Najnižšia nočná teplota klesne na +8 až +3 °C, v údoliach miestami aj okolo +1 °C. Najvyššia denná teplota vystúpi na +12 až +17 °C, v údoliach ojedinele len okolo +10 °C.

Počasie bude sprevádzať slabý premenlivý vietor alebo bezvetrie, takže jesenné dni zostanú pokojné, no stále chladné. Vyzerá to teda, že jeseň sa usadila pevne a neplánuje ustúpiť. Slnko si na návrat ešte chvíľu počká, no pre tých, ktorí majú radi ticho dažďových kvapiek a vôňu vlhkého vzduchu, sú tieto dni ako stvorené.

