Silný odkaz tragédie: V Spišskom Podhradí odhalili pamätník obetiam nehody, pripomína tri dievčatá a osudný deň

V Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí v utorok odhalili pamätník, ktorý má pripomínať obete tragédie spred dvoch rokov. Počas diecézneho stretnutia mládeže tam zahynuli tri dievčatá, ktoré zachytil autobus. Podvečer pamätník požehnal spišský biskup František Trstenský.
„Pamätník je mohutný, má cez desať ton a siluety dievčat sú na ňom vyobrazené v životnej veľkosti. Ja milujem symboliku a tu na tom pamätníku je prítomná z rôznych strán – hmotnosťou, veľkosťou, perforovaním, krížom, nápisom ‚Boh je láska‘, siluetou Vysokých Tatier. Verím, že každý, kto sa tu pristaví, si v ňom nájde vlastnú symboliku pre svoj život. Je to pamätník, pretože pamäť je veľmi dôležitá – je vyjadrením vďačnosti a aj inšpiráciou do budúcnosti,“ vysvetlil Trstenský.
Monolit z travertínu a jeho význam
Monument na miesto tragédie osadili na Zelený štvrtok. Ide o 2,5 metra vysoký monolit z travertínu zo severu Maďarska. „Je koncipovaný tak, že na vrchu môžeme vidieť Kriváň a pohľad Tatier zo Starej Ľubovne, odkiaľ boli dievčatá. Je tam perforácia polkruhu, ktorá znázorňuje Kristovu slávu,“ ozrejmil Milan Smižanský zo Spišskej diecézy zodpovedný za projekt. Vyobrazili na ňom tri obete nehody – Sofiu, Katku a Luciu, ako kráčajú držiac sa za ruky smerom k Pánovi.
Je tam tiež vygravírovaný nápis „LáSKa“ a perforovaný kríž, cez ktorý pri východe slnka bude lúč svetla ukazovať na miesto, kde sa tragédia udiala. Jeho tvorcom je umelecký sochár zo Slovenského Grobu Peter Mészároš a o jeho vizuále rozhodli rodičia dievčat. „Myslím, že sa toho zhostil s noblesou a jemnosťou tých dievčat,“ zhodnotil Trstenský.
Spišská diecéza vyhlásila na vytvorenie pamätníka finančnú zbierku, v ktorej sa doteraz vyzbieralo približne 34 000 eur. „Bol to náš úmysel, aby to bolo také spoločné dielo akejsi ľudskej solidarity, aby si ľudia z celého Slovenska mohli povedať, že aj oni niečím prispeli,“ zdôvodnil biskup. Dodal, že zbierka ešte nie je ukončená a ľudia stále môžu prispieť na úpravu okolia.
Spomienky účastníkov
Na utorkovom posvätení sa zúčastnila aj Tereza Smižanská, kamarátka jednej z obetí a účastníčka diecézneho stretnutia mládeže. „Vracajú sa mi tie obrazy spred dvoch rokov, ale určite sa na to dokážem pozerať s nádejou. Viem, že tu som ich stratila, ale teraz sú tu prítomné iným spôsobom. Pamätník je nádherný a napríklad Sofia má korálky vo vlasoch, presne ako ich aj nosila, takže má veľkú hĺbku a symboliku,“ uviedla.
Účastníci nehody smerovali na diecézne stretnutie mládeže v Spišskej Kapitule. Vyšetrovanie tragickej nehody je už aktuálne ukončené a polícia obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu. S cieľom zvýšiť bezpečnosť tam mesto v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom vybudovalo aj plnohodnotnú autobusovú zastávku s nástupným ostrovčekom, chodníkom a priechodom pre chodcov do Spišskej Kapituly.
Nahlásiť chybu v článku