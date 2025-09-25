Hlasovanie o ústave sa zvrháva, údajne má byť tajné: Hlina avizoval, že ak sa to stane, odíde z rokovacej sály

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
V tejto chvíli nikto nevie, či novela ústavy prejde.

V parlamente sa má dnes hlasovať o zmenách Ústavy Slovenskej republiky z dielne vládnej koalície, obsahom ktorých je napríklad zakotvenie dvoch pohlaví, rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu, úprava adopcie detí a výchovno-vzdelávacieho procesu. Podľa najnovších informácií má byť hlasovanie tajné, s čím nesúhlasí poslanec za SaS Alojz Hlina.

„Bol som, som a aj budem umiernený konzervatívec. Možno neviem odrapotať desatoro, ale žijem ho. Žijem ho, nepoučujem, nevyžadujem od iných. Inšpirujem tých, ktorí chcú, vlastným príkladom. O kresťanskom živote ma poučovali ľudia, ktorí by skôr mali poučovať sami seba,“ začal Hlina svoj emotívny status na sociálnej sieti.

Vabank o krajinu

Dodal, že hráme vabank o našu krajinu. „Rozumiete? Za ústavu sa má hlasovať tajne? Personálne voľby sú tajné. Pápež sa volí tajne. Ale zmeny v ústave sa majú prijímať tajne? To naozaj?“ dodal. Práve z tohto dôvodu sa podľa vlastných slov hlasovania nezúčastní. „Tým bude zrejmé, že som nedal tajný hlas za prijatie novely ústavy. To isté odporúčam aj kolegom,“ napísal.

S informáciou o tajnom hlasovaní prišiel jeden z najproblémovejších koaličných poslancov z pohľadu Ficovej vlády, Ján Ferenčák. „Rozpráva sa už o tom (tajnom hlasovaní, pozn. TASR) na chodbách. A keď sa u nás o tom na chodbách rozpráva, znamená to, že táto možnosť je v hre. A myslím si, že strany, ktoré sú teraz v opozícii, by to uvítali, pretože sa neodkryjú, ako hlasovali (…) Toto je pre nich asi jediná šanca, keď chcú, aby táto ústava bola prijatá,“ vyhlásil.

To, že vládna koalícia zamýšľa tajné hlasovanie o novelizácii Ústavy SR, potvrdil aj ďalší opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS). Zámerom podľa neho je, aby poslanci, ktorí tvrdia, že nebudú za novelu hlasovať, mali priestor ju nakoniec podporiť. „Je to na hrane s tým, čo je v zákone o rokovacom poriadku,“ vyhlásil Dostál s tým, že podľa zákona sa tajne hlasuje len keď to deklaruje ústava alebo sa na tom uznesie Národná rada.

Ferenčák zároveň skonštatoval, že od jeho hlasu nezáleží, či sa ústava schváli alebo nie. Myslí si, že definitívny výsledok ovplyvní najmä postoj opozičného KDH. „Či sú ochotní hlasovať s koalíciou a pridať sa k nej, alebo či o tom teraz nebudú hlasovať a upustia od svojich ideologických názorov, ktoré sa im tam niektoré podarilo dostať,“ podotkol.

Líder opozičného KDH Milan Majerský vo štvrtok vyhlásil, že poslanci za KDH novelu podporia. „Je našou morálnou cťou a povinnosťou zahlasovať za zmeny v ústave,“ povedal. Pripomenul, že do novely sa im podarilo presadiť aj ich priority. „V tomto prípade nepozerám na to, s kým hlasujem, ale za čo hlasujem,“ doplnil. Dvaja poslanci z klubu KDH František Mikloško a František Majerský však už skôr avizovali, že za úpravu nezahlasujú. Hlasovať sa má dnes okolo 17:00.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Matovič tvrdí, že Kamenický dostane za konsolidáciu odmenu: Vláda chce mať z neho guvernéra Národnej…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac