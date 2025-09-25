Hlasovanie o ústave sa zvrháva, údajne má byť tajné: Hlina avizoval, že ak sa to stane, odíde z rokovacej sály

V parlamente sa má dnes hlasovať o zmenách Ústavy Slovenskej republiky z dielne vládnej koalície, obsahom ktorých je napríklad zakotvenie dvoch pohlaví, rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu, úprava adopcie detí a výchovno-vzdelávacieho procesu. Podľa najnovších informácií má byť hlasovanie tajné, s čím nesúhlasí poslanec za SaS Alojz Hlina.
„Bol som, som a aj budem umiernený konzervatívec. Možno neviem odrapotať desatoro, ale žijem ho. Žijem ho, nepoučujem, nevyžadujem od iných. Inšpirujem tých, ktorí chcú, vlastným príkladom. O kresťanskom živote ma poučovali ľudia, ktorí by skôr mali poučovať sami seba,“ začal Hlina svoj emotívny status na sociálnej sieti.
Vabank o krajinu
Dodal, že hráme vabank o našu krajinu. „Rozumiete? Za ústavu sa má hlasovať tajne? Personálne voľby sú tajné. Pápež sa volí tajne. Ale zmeny v ústave sa majú prijímať tajne? To naozaj?“ dodal. Práve z tohto dôvodu sa podľa vlastných slov hlasovania nezúčastní. „Tým bude zrejmé, že som nedal tajný hlas za prijatie novely ústavy. To isté odporúčam aj kolegom,“ napísal.
S informáciou o tajnom hlasovaní prišiel jeden z najproblémovejších koaličných poslancov z pohľadu Ficovej vlády, Ján Ferenčák. „Rozpráva sa už o tom (tajnom hlasovaní, pozn. TASR) na chodbách. A keď sa u nás o tom na chodbách rozpráva, znamená to, že táto možnosť je v hre. A myslím si, že strany, ktoré sú teraz v opozícii, by to uvítali, pretože sa neodkryjú, ako hlasovali (…) Toto je pre nich asi jediná šanca, keď chcú, aby táto ústava bola prijatá,“ vyhlásil.
To, že vládna koalícia zamýšľa tajné hlasovanie o novelizácii Ústavy SR, potvrdil aj ďalší opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS). Zámerom podľa neho je, aby poslanci, ktorí tvrdia, že nebudú za novelu hlasovať, mali priestor ju nakoniec podporiť. „Je to na hrane s tým, čo je v zákone o rokovacom poriadku,“ vyhlásil Dostál s tým, že podľa zákona sa tajne hlasuje len keď to deklaruje ústava alebo sa na tom uznesie Národná rada.
Ferenčák zároveň skonštatoval, že od jeho hlasu nezáleží, či sa ústava schváli alebo nie. Myslí si, že definitívny výsledok ovplyvní najmä postoj opozičného KDH. „Či sú ochotní hlasovať s koalíciou a pridať sa k nej, alebo či o tom teraz nebudú hlasovať a upustia od svojich ideologických názorov, ktoré sa im tam niektoré podarilo dostať,“ podotkol.
Líder opozičného KDH Milan Majerský vo štvrtok vyhlásil, že poslanci za KDH novelu podporia. „Je našou morálnou cťou a povinnosťou zahlasovať za zmeny v ústave,“ povedal. Pripomenul, že do novely sa im podarilo presadiť aj ich priority. „V tomto prípade nepozerám na to, s kým hlasujem, ale za čo hlasujem,“ doplnil. Dvaja poslanci z klubu KDH František Mikloško a František Majerský však už skôr avizovali, že za úpravu nezahlasujú. Hlasovať sa má dnes okolo 17:00.
Nahlásiť chybu v článku