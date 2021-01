Hipš napísal Matovičovi odkaz: Začnite sa správať ako premiér tejto krajiny a nie ako herec v kabarete

Predseda Spolu Juraj Hipš na sociálnej sieti reagoval, že sa nechce spájať v aktivitách s Pellegrinim vzhľadom na jeho minulé pôsobenie. Jeho status dnes zdieľal aj premiér Igor Matovič. To podnietilo Hipša venovať mu ďalší.

K Pellegriniho výzve sa Hipš vyjadril tak, že ju určite nepodporí. “Radšej budem venovať svoju energiu na pomoc učiteľom, študentom, spolupracovať s vedcami a lekármi, aby som svojou trochou pomohol zvládnuť pandémiu. Je mi to bližšie, ako pripravovať pád vlády s ľuďmi ako ste vy a vaši kolegovia,” napísal na sociálnej sieti.

Status pre Matoviča

Dnes sa ale v statuse obrátil priamo na premiéra slovenskej republiky. “Som rád, že sa zhodneme v pohľade na Petra Pellegriniho. Lenže to nestačí. Keby ste si svoju prácu robili skutočne poriadne, žiadnu odpoveď som písať nemusel,” napísal na sociálnej sieti. Juraj Hipš už ďalej nemôže prehliadať, ako premiér uráža vedcov a ako vyvoláva neustále hádky.

Vážený pán premiér, pred chvíľou ste zdieľali moju odpoveď poslancovi Pellegrinimu, kde odmietam jeho ponuku byť v… Uverejnil používateľ Juraj Hipš Streda 20. januára 2021

Igora Matoviča prosí, aby sa začal správať ako premiér tejto krajiny, ktorá prechádza vážnou krízou. Vyzýva ho, aby sa sústredil na zvládanie pandémie a nie na zbytočné hádky. “Spolupracujte s vedcami a počúvajte ich. Viac ako lajky na fejsbuku sledujte dáta a grafy. Začnite sa už správať ako líder, ktorý spája a nie rozoštváva,” napísal.

“Čakám od Vás schopnosť spolupracovať, počúvať iných aj predstaviť jasný plán. Máte to vo svojich rukách a keď to pokašlete, budete si za to môcť sám. A len vďaka Vám sa potom vráti Pellegrini a jemu podobní, lebo Vy ste to pokašľali,” dodal na záver.