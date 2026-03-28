Herectvo ho už nebaví. Roman Luknár šokoval svojimi slovami o pretvárke, ktorá vládne v umeleckom svete

Herecký svet zvonka často pôsobí ako lesk, sláva a uznanie. Diváci vidia úspech, potlesk a obľúbené tváre na obrazovkách, no realita v zákulisí môže byť úplne iná. Mnohí herci síce navonok pôsobia ako veľkí priatelia, no medzi nimi sa podľa niektorých skrývajú napäté vzťahy, rivalita či pretvárka.
Práve o tejto odvrátenej stránke šoubiznisu sa rozhodol bez okolkov prehovoriť Roman Luknár. Herec, ktorého si diváci pamätajú napríklad zo seriálu Panelák ako Dušan Jančo, sa v posledných rokoch stiahol z aktívneho hereckého diania a žije pokojnejší život mimo reflektorov. O to viac prekvapili jeho úprimné a ostré slová, ktorými rozhodne nešetril pre portál 360tka.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Miluje samotu
Herec nezvykne robievať rozhovory a taktiež dlhé roky nechodieva na premiéry filmov. „Ja som samotár v podstate od troch rokov môjho života. Samota je môj kamarát,“ poznamenal Roman, ktorý si užíva pokoj a prírodu v bratislavskej Rači. Zatiaľ mnohí ľudia nevedia byť sami so sebou, u herca je to inak. „Tam je to šťastie, keď sa človek naučí žiť sám so sebou aj so svojimi špinavými handrami, čiže kostlivcami, ako to volajú niektorí. A keď sa s týmto vyrovná sám so sebou, tak myslím, že tam nájde to šťastie,“ dodal.
Ako ďalej uviedol, príjemným bonusom je jedna vec. „A keď má človek ešte k tomu aspoň jedného človeka, ktorému môže zavolať kedykoľvek a ktorý ho neotravuje so svojimi problémami, ktorý má energiu a je schopný ma vypočuť a poradiť, to mi stačí, nič viac nepotrebujem, lebo dobrého málo býva,“ zdôraznil Roman Luknár, ktorý vraj v mladosti porobil veľa hlúpostí a ublížil niektorým ľuďom.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Umelec pôsobil v divadle v Španielsku, kde prišiel o zrak. Mal problém s ľavým okom, pričom mu doktor oznámil, že je to psychosomatického charakteru. Neskôr sa však v jednej slovenskej nemocnici dozvedel, že je za tým skleróza multiplex. Nasledoval veľký odpor k divadlu, keďže zažil to, čo na Slovensku herci nepoznajú.
Zatiaľ čo na Slovensku hrával každý večer iné predstavenie, v Španielsku mal celý rok len jedno. Zažil však pískanie divákov a hádzanie paradajok, čím vyjadrili to, že sa im predstavenie nepáčilo. „23. apríla 2004 som zahral svoje posledné predstavenie,“ poznamenal.
Nahlásiť chybu v článku