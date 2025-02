Herečka Zuzana Mauréry sa poctivo pripravuje na Let’s Dance. Prezradila, akú radu jej dala mama

Zuzana Mauréry, oceňovaná herečka a jedna z najuznávanejších osobností slovenskej kultúry, sa chystá na úplne novú výzvu. Po rokoch na filmovom plátne a v divadle sa rozhodla vykročiť na tanečný parket populárnej šou Let’s Dance.

Účasť v Let’s Dance je pre Zuzanu Mauréry odvážnym krokom do neznáma. Napriek tomu, že v divadelných rolách už neraz predviedla ladné pohyby a tanečné kreácie, skutočný spoločenský tanec je pre ňu úplne novým svetom. Sama priznáva, že táto výzva je pre ňu rovnako vzrušujúca ako náročná. Ako informovala prostredníctvom Instagramu, nie je to po prvýkrát, čo ju produkcia lanárila do populárnej šou. Nechala sa „zlomiť“ až na tretíkrát.

Prípravy v plnom prúde

Zuzana už začala intenzívne trénovať so svojím tanečným partnerom, známym profesionálnym tanečníkom Matejom Chrenom. Matej, ktorý sa na parket Let’s Dance vracia po 14 rokoch, patrí medzi skúsených lektorov a verí, že spolu so Zuzanou vytvoria dynamickú dvojicu. I keď, ako uvádza Markíza, samotná herečka priznala, že zatiaľ sa na svojho tanečného partnera nechytá. „Teším sa, že sa dal Matej prehovoriť! A vlastne sa ani nečudujem, že ho oslovili, lebo tancuje, akoby ani kosti nemal. Ja to zatiaľ ani neviem napodobniť. Fakt som si nemyslela, že to bude až také zložité. Blbé je, že toto asi neuhrám…“ dodáva známa herečka.

Fanúšikovia Zuzany sú nadšení z jej účasti v šou a netaja sa tým, že ju budú podporovať od prvého kola. Na sociálnych sieťach pribúdajú pozitívne komentáre a povzbudzujúce odkazy, ktoré herečku motivujú k ešte väčšiemu nasadeniu. „Už teraz mám jasného favorita a víťaza,“ napísala obdivovateľka herečky. „Extrémne sa na vás teším, Zuzka. Už teraz viem, že to tam rozbijete,“ pridáva sa ďalší. Podobné komentáre doslova zaplavili príspevok, v ktorom Zuzana po prvýkrát informovala o účasti v šou.

Rada od mamy