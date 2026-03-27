Herečka zo Sľubu sa ukázala inak, ako ju diváci poznajú zo seriálu: Odišla do Afriky a jedla pštrosa

Herecký svet často ukrýva príjemné prekvapenia a jedným z nich je aj mladá a talentovaná Paula Lopatovská, ktorú si diváci obľúbili ako seriálovú Martinku v megahite Sľub. Na obrazovkách pôsobí prirodzene, sviežo a presvedčivo, no jej osobnosť siaha ďaleko za hranice televíznych scén.
Sympatická herečka totiž nie je len tvárou úspešného seriálu, ale aj energickou mladou ženou s množstvom záujmov a vášní. Voľný čas trávi aktívne – miluje cestovanie, no rovnako ju baví aj šport, najmä futbal, ako zaznelo v markizáckom Teleráne.
Spontánnosť ju zaviedla do Afriky
Herectvo však zostáva jej najväčšou láskou, ktorej sa venuje s nadšením a odhodlaním. Aké ďalšie stránky svojej osobnosti odhaľuje Paula Lopatovská? Diváci nevedia, že herečka má rada spontánnosť, ktorá ju dostala až do Juhoafrickej republiky.
“Ja ani neviem, ako som sa tam ocitla, lebo mám rada spontánnosť, spontánne veci a spontánne rozhodnutia. Jedného večera mi zavolal kamarát, s ktorým takto cestujem, môj parťák, že či nejdem s ním do Kapského mesta do Južnej Afriky. A ja že dobre, povedz mi kedy a na ako dlho,” prezradila Paula, ako vznikol nápad ísť do ďalekej krajiny. A tak sa dohodli, že pôjdu na 10 dní.
Jej kamarát bol na Erasme, kde spoznal jednu Afričanku, ktorá býva v Kapskom meste. Zvolala ho, aby ju prišiel pozrieť, s čím súhlasil a zavolal Paulu. Sympatická hnedovláska bola očarená Južnou Afrikou, ktorá je podľa jej slov nádherná. A to pritom táto krajina ani nebola na jej zozname destinácií, ktoré by chcela vidieť.
Najskôr by chcela Európu precestovať. “Tá príroda, to bolo niečo neskutočné. Stále sme išli a stále sme boli obklopení horami, trávou, lesmi a oceánom. Bolo to nádherné. Im tam vlastne teraz začína jeseň, skončilo leto, ale aj tak sme tam zažili 38 až 39 stupňov Celzia. Potom sme sa vrátili sem, kde je 7, 8 stupňov Celzia. Bolo to niečo neskutočné,” priznala.
