Herečka Natália Puklušová: Po mesiaci odlúčenia s partnerom si uvedomila, čo je v rodine najdôležitejšie

Rodina je miestom, kde nachádzame istotu, pokoj a lásku. Niekedy si však jej hodnotu uvedomíme ešte intenzívnejšie v momentoch, keď v nej chýba jeden z dôležitých článkov.
Na Instagrame Natália Puklušová napísala príspevok, v ktorom sa podelila o skúsenosť, aký veľký význam má pre dieťa prítomnosť oboch rodičov.
Prekvapenie po dlhom mesiaci
Herečka priznala, že s partnerom boli dlhší čas odlúčení. „Reunion po mesiaci. MESIAC sme sa s Kukim nevideli, lebo sme na východe! Včera nás prekvapil a prišiel za nami a je to teda dosť poznať hlavne na Wilke,“ napísala.
Dcérka Wilka podľa nej okamžite pocítila úľavu a spokojnosť. „Tááá je táááká spokojná, že vôbec nevymýšľa, vie sa zabaviť aj sama, nechá nás sa porozprávať, no úúúžasná! Konečne nás má oboch pri sebe a je naplnená.“
