Herečka Eva Pavlíková prehovorila otvorene o strachu zo samoty: Prísť o partnera je ako amputovať polovicu tela

Niektorí ľudia s vekom strácajú iskru, iní akoby sa práve ňou ešte viac rozžiarili. U herečky Evy Pavlíkovej je to vidieť na prvý pohľad.
Eva Pavlíková patrí k tým druhým – k osobnostiam, pri ktorých má človek pocit, že čas im pridáva na šarme, múdrosti aj sile. Nedávno oslávila 65. narodeniny, no stále z nej vyžaruje energia, radosť a ľahkosť, akú by jej mohli závidieť aj omnoho mladší. Pre magazín Ženy v meste porozprávala o tom, čo ju v živote teší, čo ju trápi a čo sa v nej mení s rokmi – o starnutí, o súčasnej dobe, ale aj o samote, ktorej sa človek začne s pribúdajúcim vekom prirodzene viac dotýkať.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Potrebuje byť aj sama
Napriek tomu, že je rodáčkou z Košíc, jej umeleckým domovom sa už dávno stala Nitra. Pavlíková je herečka, ktorá nepotrebuje okázalé gestá, aby zaujala. Na javisku pôsobí prirodzene a uveriteľne, akoby sa do postáv vžila úplne samozrejme. Vie však zaujať aj mimo neho – svojím šarmom, pokojom a rozhľadom.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Na sociálnych sieťach pôsobí odľahčene a vtipne, v reláciách zaujme presnými postrehmi. A hoci je často medzi ľuďmi, potrebuje aj svoje chvíle pokoja. „Často som rada sama. Keďže som veľa medzi ľuďmi, nevyhnutne potrebujem byť aj v pokoji a sama so sebou,“ prezradila Eva.
Nahlásiť chybu v článku