Herečka Eva Pavlíková prehovorila otvorene o strachu zo samoty: Prísť o partnera je ako amputovať polovicu tela

Foto: Instagram (eva.pavlikova)

Frederika Lyžičiar
S vekom v nej rastie obava zo samoty.

Niektorí ľudia s vekom strácajú iskru, iní akoby sa práve ňou ešte viac rozžiarili. U herečky Evy Pavlíkovej je to vidieť na prvý pohľad.

Eva Pavlíková patrí k tým druhým – k osobnostiam, pri ktorých má človek pocit, že čas im pridáva na šarme, múdrosti aj sile. Nedávno oslávila 65. narodeniny, no stále z nej vyžaruje energia, radosť a ľahkosť, akú by jej mohli závidieť aj omnoho mladší. Pre magazín Ženy v meste porozprávala o tom, čo ju v živote teší, čo ju trápi a čo sa v nej mení s rokmi – o starnutí, o súčasnej dobe, ale aj o samote, ktorej sa človek začne s pribúdajúcim vekom prirodzene viac dotýkať.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)

Potrebuje byť aj sama

Napriek tomu, že je rodáčkou z Košíc, jej umeleckým domovom sa už dávno stala Nitra. Pavlíková je herečka, ktorá nepotrebuje okázalé gestá, aby zaujala. Na javisku pôsobí prirodzene a uveriteľne, akoby sa do postáv vžila úplne samozrejme. Vie však zaujať aj mimo neho – svojím šarmom, pokojom a rozhľadom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)


Na sociálnych sieťach pôsobí odľahčene a vtipne, v reláciách zaujme presnými postrehmi. A hoci je často medzi ľuďmi, potrebuje aj svoje chvíle pokoja. „Často som rada sama. Keďže som veľa medzi ľuďmi, nevyhnutne potrebujem byť aj v pokoji a sama so sebou,“ prezradila Eva.

Smútok, ktorý prichádza s dobou

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť
Na nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa staloNa nitrianskej univerzite s internátom opäť došlo k evakuácii, študenti mali práve výučbu. Zistili sme, čo sa stalo
Patrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritikePatrí medzi najbohatších ľudí planéty: Jeho rodina musela ujsť z Ruska, za toto čelil ostrej kritike
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac