Herečka Adriána Brnčalová otvorene: Počas nakrúcania Sľubu chcela odísť a s herectvom skončiť

Frederika Lyžičiar
Začínala s obrovskými očakávaniami, no prvé natáčania jej priniesli tlak a pochybnosti.

Herecká kariéra vie byť krásna, ale aj nečakane náročná. Mladá herečka Adriána Brnčalová prešla od chvíľ, keď zvažovala odchod z brandže, až po obdobie, keď si pred kamerou užíva každú minútu.

V relácii Medzi nami prezradila, že jej začiatky boli poznačené neistotou, vyčerpaním a pochybnosťami o vlastných schopnostiach. Intenzívne natáčacie dni, vysoké tempo a tlak produkcie jej spočiatku prerastali cez hlavu. Situáciu ešte viac umocnilo, že štúdium herectva na VŠMU po prvom ročníku prerušila, pretože dala prednosť vlastnému duševnému zdraviu.

 

Začiatky, ktoré preverili jej silu

Do natáčania seriálu Sľub vstupovala Adriána plná očakávaní, no realita jej rýchlo ukázala, že to nebude jednoduchá úloha. „Herectvo ma baví, ale čo sa týka seriálov, zistila som, že tam je to tempo strašne rýchle. A ja podľa mňa ešte nie som úplne pripravená na takéto rýchle tempo, kde som ešte toľko nepracovala na postave,“ priznala Adriána.

 

Z veľkej pracovnej príležitosti sa tak rýchlo stal tlak, ktorý ju psychicky vyčerpával. „To bola vlastne moja prvá skúsenosť, práve v Sľube, v ktorom som pracovala na postave. A ja som zostala úplne hotová, že ako ja mám fungovať, ako ja to mám zvládať, tie obrazy, tie texty, že tam bol na mňa vyvíjaný nátlak,“ opísala otvorene.

Úzkosť a rozhodnutie uprednostniť seba

