Herec z Dunaja otvorene o svojej postave: Šikanu zažil aj v realite, no najviac ho dostala jedna scéna

Foto: Instagram.com/patrik_vyskocil, Reprofoto TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Je to profesionál telom i dušou. 

Herectvo má zvláštnu schopnosť prenášať diváka do svetov, ktoré by si v realite len ťažko vedel predstaviť. Niekedy ide o romantické príbehy, inokedy o historické drámy – no sú aj také momenty, ktoré ho dokážu šokovať, zasiahnuť a prinútiť ho premýšľať ešte dlho po skončení seriálu alebo divadelného predstavenia.

Práve takéto herecké polohy vyvolávajúce intenzívne pocity u divákov si vyžadujú nielen talent, ale aj obrovskú psychickú odolnosť. A presne to je prípad herca Dávida Hartla, ktorý sa nebojí prostredníctvom svojich postáv, ktoré stvárňuje, vstupovať do temných a emocionálne náročných tém. Týka sa to hlavne dvoch úloh, ktorých sa zhostil, ako naznačil v rozhovore pre Evitu.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Finále 13. série Dunaja prinesie zvrat: Diváci spoznajú novú postavu s nečakaným príbehom
2.
Malá Bety z Dunaja skrýva tajomstvo: V skutočnosti má so svojou postavou spoločnú dôležitú vec
3.
Seriálový hit Dunaj mizne z obrazoviek: Televízia ho stopla pre šport, jeden týždeň nepôjde vôbec
Zobraziť všetky články (344)

Na hrane psychických síl

Inscenácia s názvom Spasení Dávida Paška je projektom divadla Aréna, kde figuruje herec v pomerne kontroverznej úlohe Freda. Nechýbajú ani drsnejšie scény a násilie, ktoré umelec zažil aj v reálnom živote. Podľa jeho slov s ním má skúsenosti každý človek. “Nemusí mať vždy podobu fyzického útoku. A práve divadlo je priestor, kde sa môžeme bezpečne pozrieť na temné veci, pomenovať ich a možno im tak aj odobrať časť ich sily,” uviedol Dávid Hartl.

Jednou z najsilnejších scén, v ktorej účinkoval, bolo ukameňovanie vlastného novorodenca. Herec však ukázal profesionalitu, hoci mu nebolo všetko jedno. “Po premiére môžem povedať, že to bolo jedno z najnáročnejších skúšobných období v mojom živote. Fyzicky určite, ale ešte náročnejšie to bolo psychicky. Najmä odkedy som otec,” vyšiel s pravdou von.

Ako ďalej doplnil, človeka sa dotknú niektoré situácie inak, ak má doma malé dieťa. “Musel som vedome pracovať s psychohygienou, aby som po skúške dokázal prísť domov a byť naplno pre svoju dcérku,” priznal herec, podľa ktorého by mal každý vidieť túto hru. “Nedáva návod na hrôzy, ale ukazuje, kam sa môže človek dostať, keď vyrastá bez vzorov, bez kultúry a bez schopnosti komunikovať. Je to varovanie, nie provokácia,” ozrejmil.

Čo ho vracia späť do skutočného života?

Odporúčané články
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
