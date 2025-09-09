Herec Juraj Loj úprimne: Keby šlo len o peniaze, s herectvom by skoncoval

Herectvo je práca plná výziev a každá nová úloha je pre herca iným dobrodružstvom. Juraj Loj patrí medzi hercov, ktorí k nemu pristupujú s obrovskou pokorou a odhodlaním – bez ohľadu na to, či ide o veľkú alebo malú rolu.
O svojej práci, hereckých výzvach, aj o tom, ako sa naučil po česky bez prízvuku, porozprával magazínu Šarm. Otvorene prezradil, čo ho na herectve fascinuje, ale aj to, prečo by ho nikdy nerobil iba pre peniaze. V spovedi nechýbali ani jeho skúsenosti z natáčania, či osobné triky, ktoré mu pomáhajú zostať autentickým v každej role.
Malá rola či hlavná postava? Rovnaká vážnosť
Počas leta mal herec hneď dve premiéry. V českej komédii Kúzlo derby sa objavil v menšej úlohe slovenského architekta, ktorý chce zbúrať futbalový štadión a v dráme Zbormajster stvárnil titulnú postavu. Sám tvrdí, že pri práci nerobí rozdiel medzi veľkosťou roly, pretože sa vždy snaží ísť do hĺbky a byť v nej čo najviac autentický.
„Nerozlišujem to, ku každej postave pristupujem s rovnakou vážnosťou. Aj ja ako divák mám veľa filmov, kde ma oveľa viac baví malá postava, pretože jej predstaviteľ ju hrá natoľko výborne, až zatienil tú hlavnú, a podobne chcem, aby možno takto vnímali aj mňa. Asi by ma to inak ani nebavilo robiť. Potom by som klesol do toho, že to robím iba pre peniaze. Mňa však rovnako baví pracovať na malej postave ako na veľkej. Meniť sa, spolupracovať s kostymérmi a podobne,“ vyjadril sa Loj.
