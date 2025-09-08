Herec Alexander Bárta priznal že by ho divadlo neuživilo. Prezradil, kde si herci musia privyrábať

Foto: Instagram (Profimedia, nemocnica_tvjoj)

Frederika Lyžičiar
Divadlo má najradšej, no priznáva, že uživiť sa dá len vďaka filmu, televízii či dabingu.

Herec Alexander Bárta patrí medzi rešpektované mená slovenskej umeleckej scény. Už takmer dve desaťročia pôsobí v Slovenskom národnom divadle a diváci ho pravidelne vídajú aj v televíznych seriáloch a filmoch.

V podcaste BEKIM CHROMÁ NOHA otvorene prehovoril o tom, aké je to byť hercom na Slovensku a prečo by sa iba z divadelného platu nedokázal uživiť.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Kami Heribanova (@kami_heribanova)

Divadlo má v srdci, no film pretrvá

Alexander Bárta sa nikdy netajil tým, že práve divadlo je preňho srdcovou záležitosťou. Je to priestor, kde môže naplno ukázať svoj talent a kde vzniká neopakovateľné prepojenie s divákom. Napriek tomu si uvedomuje, že javiskové umenie je pominuteľné a po každom predstavení ostane len spomienka.

„Divadlo mám rád, že najviac, ale potom prichádzajú momenty, keď si uvedomíš, že film je taká záležitosť, kedy ono vlastne to tu po tebe ostane. Lebo na to divadlo sa zabudne. Jedného dňa to predstavenie skončí. V nejakých análoch sa to niekedy zapíše, že bolo také predstavenie, ale ľudia na to aj zabudnú. Len možno takí milovníci si povedia, že tých hercov videli tam a tam,“ priznal Bárta.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Nemocnica TV JOJ (@nemocnica_tvjoj)


Podľa neho je film aj televízia iný svet – to, čo v nich herec vytvorí, ostáva zachované, zatiaľ čo divadlo žije len dovtedy, kým sa hrá. „Vždy, keď mám nejakú filmovú príležitosť, tak sa poteším a tak je to aj s televíziou, ale mám pocit, že to divadlo… Myslím, že veľa z mojich kolegov, ktorí keby tu sedeli na mojom mieste, mi to aj potvrdia,“ dodal s tým, že väčšina hercov to cíti podobne.

Plat v SND? Realita prekvapí

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac