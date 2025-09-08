Herec Alexander Bárta priznal že by ho divadlo neuživilo. Prezradil, kde si herci musia privyrábať

Herec Alexander Bárta patrí medzi rešpektované mená slovenskej umeleckej scény. Už takmer dve desaťročia pôsobí v Slovenskom národnom divadle a diváci ho pravidelne vídajú aj v televíznych seriáloch a filmoch.
V podcaste BEKIM CHROMÁ NOHA otvorene prehovoril o tom, aké je to byť hercom na Slovensku a prečo by sa iba z divadelného platu nedokázal uživiť.
Divadlo má v srdci, no film pretrvá
Alexander Bárta sa nikdy netajil tým, že práve divadlo je preňho srdcovou záležitosťou. Je to priestor, kde môže naplno ukázať svoj talent a kde vzniká neopakovateľné prepojenie s divákom. Napriek tomu si uvedomuje, že javiskové umenie je pominuteľné a po každom predstavení ostane len spomienka.
„Divadlo mám rád, že najviac, ale potom prichádzajú momenty, keď si uvedomíš, že film je taká záležitosť, kedy ono vlastne to tu po tebe ostane. Lebo na to divadlo sa zabudne. Jedného dňa to predstavenie skončí. V nejakých análoch sa to niekedy zapíše, že bolo také predstavenie, ale ľudia na to aj zabudnú. Len možno takí milovníci si povedia, že tých hercov videli tam a tam,“ priznal Bárta.
Podľa neho je film aj televízia iný svet – to, čo v nich herec vytvorí, ostáva zachované, zatiaľ čo divadlo žije len dovtedy, kým sa hrá. „Vždy, keď mám nejakú filmovú príležitosť, tak sa poteším a tak je to aj s televíziou, ale mám pocit, že to divadlo… Myslím, že veľa z mojich kolegov, ktorí keby tu sedeli na mojom mieste, mi to aj potvrdia,“ dodal s tým, že väčšina hercov to cíti podobne.
