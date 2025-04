Herci z Pána prsteňov po rokoch prelomili mlčanie: Nikto z nich netušil, do čoho ide, krásna Liv všetko zmenila

No rovnako silno, ako zasiahla fanúšikov, ovplyvnila aj samotných hercov, ktorých táto výnimočná skúsenosť sprevádza dodnes. Po viac než dvoch desaťročiach sa niektorí z nich opäť stretli, aby si spoločne zaspomínali na začiatky dobrodružstva, ktoré im zmenilo život.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Podľa magazínu People sa herci stretli počas panelu na Awesome Con 2025 vo Washingtone, kde sa podelili o svoje najintímnejšie zážitky, obavy aj radosti spojené s natáčaním kultovej trilógie.

Cesta mladého Orlanda do neznáma

Pre Orlanda Blooma, dnes 48-ročného, bola účasť v Pánovi prsteňov nielen debutom, ale aj životnou výzvou. „Ako mladý herec si pamätám, ako som tam sedel po skončení hereckej školy so všetkými tými legendami,“ zaspomínal počas diskusie. „A pomyslel som si: Čo tu robím? Ako sa to stalo? To je neuveriteľné.“

Svet Stredozeme mu bol v tom čase rovnako neznámy ako filmový priemysel. „Mal som 20 rokov. Čítali sme knihy a mali sme akúsi predstavu o tom, čo by to mohlo byť, ale nevedel som nič, pretože to bola moja prvá filmová skúsenosť. Bol som len ako otvorená nádoba,“ priznal.

Proces natáčania opísal ako obdobie plné očakávania, vzrušenia a nových možností. „Bol to pocit, že sa začína celý váš život a vy vstupujete do niečoho výnimočného. Keby som mohol tento pocit naplniť do fľaše a dať vám ho všetkým…“ Zároveň priznal, že nikto z tímu nemal predstavu, aký kult sa z trilógie vyvinie. „Myslím si, že ani my sme nikdy nemohli vedieť – nikto z nás naozaj netušil, do čoho vstupujeme.“

Arwenina sila a herečkina tréma