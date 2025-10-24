„Hanba!“ Video zo svadby, ktorá sa premenila na peklo, rozzúrilo internet: Nevesta je obklopená záplavou neprajných žien

Svadobné video má už vyše dva milióny pozretí a poriadnu lavínu reakcií. Na zázname sa zdá, akoby sa takmer polovica ženských hostiek rozhodla, že dorazí v šatách, ktorými zatienia nevestu. Video zverejnila autorka, ktorá ironicky hodnotí každú z nich na stupnici od 1 do 10.
Najprv sme si mysleli, že svadba mala čierno-biely dress code. Bolo až neuveriteľné, koľko žien prišlo zatieniť nevestu. Čoskoro sme si však všimli, že prajnejšie hostky dorazili v zelenej, zlatej alebo vo vzorovanej kombinácii.
Svadba plná bielych šiat
Asi úplne najhoršia je hostka, ktorá sa objavuje už v prvých sekundách záznamu. Na obrad dorazila v dlhých bielych šatách – bez akejkoľvek snahy o kompromis či výhovorku v podobe krémovej či sivej farby.
„Počas večera sa ponúklo niekoľko hostí, že ju oblejú červeným vínom,“ opisuje autorka videa. „Žiaľ, nevesta ich návrh neschválila.“ Tejto žene udelila „mínus tisíc bodov z desiatich“.
Na zázname je dokonca zachytený ikonický moment, keď táto hostka prechádza okolo novomanželov a oni ju obdarujú znechuteným pohľadom plným opovrhnutia, kým ona vystiera ruky a ukazuje symbol mieru. „Reakcia ženícha hovorí za všetko,“ komentujú diváci.
„Reč jej tela hovorí za všetko. Vedela, čo robí,“ opisuje tento krátky moment jeden z komentujúcich.
Krátko nato sa vedľa nevesty objaví ďalšia hostka v krémových kokteilových šatách. „Síce to nebol najhorší outfit večera, ale nevestu to tiež veľmi nenadchlo. 1 z 10,“ hodnotí autorka videa.
Nasleduje hostka v bielych šatách s kvetinovým vzorom. Keďže sú kvetiny aspoň farebné a šaty zjavne nepôsobia svadobne, autorka videa bola miernejšia – 4 z 10. Aj mnohí komentujúci súhlasia, že o zlom úmysle hostky sa v tomto prípade dá aspoň troška pochybovať.
Najväčší šok však prišiel ešte pred samotnou svadbou – počas tzv. „rehearsal dinner“. Ide o tradíciu, ktorá je bežná v anglosaských kultúrach: neformálna večera deň pred obradom, ktorá má uvoľniť atmosféru a zoznámiť rodiny novomanželov.
Superzloduchom videa sa počas tejto večere stala matka nevesty, ktorá prišla v bielych čipkovaných kokteilových šatách.
Na spoločnej fotografii dokonca nie je na prvý pohľad jasné, ktorá zo žien sa vydáva. Vraj sa bránila klasickou výhovorkou: „Nič iné som nenašla.“ A svetlučké šaty si obliekla aj na svadobnú večeru.
„Bože, prečo sú všetky v bielom?“
Ľudia na internete reagujú pobúrene: „Wau. (Nevesta) je obklopená ľuďmi, ktorí ju očividne fakt nenávidia,“ píše jedna z komentujúcich.
„Hanba!“ pridávajú sa ďalší. „Bože, prečo sú všetky v bielom?“ pýtajú sa ostatní.
„Z tohto by som chytila hysák,“ dodáva používateľka. Objavujú sa komentáre ľudí, ktorí sa podelili o podobné nepríjemné zážitky zo svojich svadieb a pridávajú fotografie svokier, najlepších kamarátok a rodiny svojho partnera.
It's the first rule of a wedding: for anyone to wear white in any form on your wedding day is disrespectful to you.#wedding #motherinlaw #dress #creatorsearchinsights #marriage
Napriek tomu sa našiel aj malý počet hlasov, ktoré celé pravidlo spochybňujú. Podľa nich je zákaz bielej farby pre hostí prežitkom, ktorý by sa už nemusel dodržiavať. „Je to len farba,“ napísal jeden z diskutujúcich.
Väčšina ľudí však nesúhlasí. Podľa nich ide o základnú známku rešpektu k neveste – dôkaz, že aj vy túto udalosť považujete za jediný deň, ktorý patrí výlučne zamilovanému páru. A ako sa zhodujú komentáre pod videom: táto nevesta mala okolo seba priveľa ľudí, ktorí jej očividne neprajú.
