„Hanba!“ Video zo svadby, ktorá sa premenila na peklo, rozzúrilo internet: Nevesta je obklopená záplavou neprajných žien

Reprofoto: TikTok.com (@ellie_joseph12)

Michaela Olexová
Žena na TikTok pridala útržky zo svadby, ktorej sa zúčastnila ako hosť.

Svadobné video má už vyše dva milióny pozretí a poriadnu lavínu reakcií. Na zázname sa zdá, akoby sa takmer polovica ženských hostiek rozhodla, že dorazí v šatách, ktorými zatienia nevestu. Video zverejnila autorka, ktorá ironicky hodnotí každú z nich na stupnici od 1 do 10.

Najprv sme si mysleli, že svadba mala čierno-biely dress code. Bolo až neuveriteľné, koľko žien prišlo zatieniť nevestu. Čoskoro sme si však všimli, že prajnejšie hostky dorazili v zelenej, zlatej alebo vo vzorovanej kombinácii.

Svadba plná bielych šiat

Asi úplne najhoršia je hostka, ktorá sa objavuje už v prvých sekundách záznamu. Na obrad dorazila v dlhých bielych šatách – bez akejkoľvek snahy o kompromis či výhovorku v podobe krémovej či sivej farby.

„Počas večera sa ponúklo niekoľko hostí, že ju oblejú červeným vínom,“ opisuje autorka videa. „Žiaľ, nevesta ich návrh neschválila.“ Tejto žene udelila „mínus tisíc bodov z desiatich“.

Na zázname je dokonca zachytený ikonický moment, keď táto hostka prechádza okolo novomanželov a oni ju obdarujú znechuteným pohľadom plným opovrhnutia, kým ona vystiera ruky a ukazuje symbol mieru. „Reakcia ženícha hovorí za všetko,“ komentujú diváci.

Reprofoto: TikTok.com (@ellie_joseph12)

„Reč jej tela hovorí za všetko. Vedela, čo robí,“ opisuje tento krátky moment jeden z komentujúcich.

Krátko nato sa vedľa nevesty objaví ďalšia hostka v krémových kokteilových šatách. „Síce to nebol najhorší outfit večera, ale nevestu to tiež veľmi nenadchlo. 1 z 10,“ hodnotí autorka videa.

Reprofoto: TikTok.com (@ellie_joseph12)

Nasleduje hostka v bielych šatách s kvetinovým vzorom. Keďže sú kvetiny aspoň farebné a šaty zjavne nepôsobia svadobne, autorka videa bola miernejšia – 4 z 10. Aj mnohí komentujúci súhlasia, že o zlom úmysle hostky sa v tomto prípade dá aspoň troška pochybovať.

Reprofoto: TikTok.com (@ellie_joseph12)

Najväčší šok však prišiel ešte pred samotnou svadbou – počas tzv. „rehearsal dinner“. Ide o tradíciu, ktorá je bežná v anglosaských kultúrach: neformálna večera deň pred obradom, ktorá má uvoľniť atmosféru a zoznámiť rodiny novomanželov.

Superzloduchom videa sa počas tejto večere stala matka nevesty, ktorá prišla v bielych čipkovaných kokteilových šatách.

Reprofoto: TikTok.com (@ellie_joseph12)

Na spoločnej fotografii dokonca nie je na prvý pohľad jasné, ktorá zo žien sa vydáva. Vraj sa bránila klasickou výhovorkou: „Nič iné som nenašla.“ A svetlučké šaty si obliekla aj na svadobnú večeru.

Reprofoto: TikTok.com (@ellie_joseph12)

Bože, prečo sú všetky v bielom?“

Ľudia na internete reagujú pobúrene: „Wau. (Nevesta) je obklopená ľuďmi, ktorí ju očividne fakt nenávidia,“ píše jedna z komentujúcich.

„Hanba!“ pridávajú sa ďalší. „Bože, prečo sú všetky v bielom?“ pýtajú sa ostatní.

„Z tohto by som chytila hysák,“ dodáva používateľka. Objavujú sa komentáre ľudí, ktorí sa podelili o podobné nepríjemné zážitky zo svojich svadieb a pridávajú fotografie svokier, najlepších kamarátok a rodiny svojho partnera.

@ellie_joseph12 It’s the first rule of a wedding: for anyone to wear white in any form on your wedding day is disrespectful to you.#wedding #motherinlaw #dress #creatorsearchinsights #marriage ♬ original sound – Ellie_joseph12

Napriek tomu sa našiel aj malý počet hlasov, ktoré celé pravidlo spochybňujú. Podľa nich je zákaz bielej farby pre hostí prežitkom, ktorý by sa už nemusel dodržiavať. „Je to len farba,“ napísal jeden z diskutujúcich.

Väčšina ľudí však nesúhlasí. Podľa nich ide o základnú známku rešpektu k neveste – dôkaz, že aj vy túto udalosť považujete za jediný deň, ktorý patrí výlučne zamilovanému páru. A ako sa zhodujú komentáre pod videom: táto nevesta mala okolo seba priveľa ľudí, ktorí jej očividne neprajú.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Toto si plánuje obliecť na svadbu v Európe: Ženu každý znenávidel po tom, ako pridala…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac