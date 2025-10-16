Gregor Mareš si v Dueli neodpustil poznámku, ktorou rozosmial Slovákov: Oceňujú jeho odvahu, zaslúži si pivo, odkazujú

Dokončenie slovenskej diaľnice je nekonečnou témou a niektorí ľudia sú až natoľko skeptickí, že neveria, že sa jej dožijú. Preto nie div, že sa stáva terčom žartíkov. Pichol si do nej aj moderátor vedomostnej relácie Duel na Jednotke, Gregor Mareš.
Keď si jeden zo súťažiacich zvolil tému „slovenské diaľnice“, Mareš mu položil svoju klasickú otázku „za koľko eur?“ Keď odpovedal „za 40“, moderátor len dodal svoju vtipnú poznámku – „rokov“. Na zostrih z relácie Duel upozornila satirická stránka Zomri vďaka podnetu fanúšičky a pod ich príspevkom sa rozbehla búrlivá diskusia.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Moderátor ľudí pobavil
„Môžu nám vziať všetko, ale humor nám nevezmú,“ podotkla jedna zo sledovateliek. A mnohí ďalší nešetrili uštipačnými poznámkami. „To bola rubrika sci-fi?“ opýtal sa niekto. „Pridajte páni, 40 je málo,“ doplnil iný komentujúci.
Viacerí ocenili poznámku Gregora Mareša a vyzdvihli jeho odvahu. „Úprimne, na rovinu a ešte aj pravdivo. Kúpte mu, prosím, niekto pivo,“ odkázal mu jeho fanúšik.
Nahlásiť chybu v článku