Gašpar tvrdí, že zvýšenie kvóra je len kačica: Treba uvažovať o zmene volebného systému

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Petra Sušaninová
TASR
Tibor Gašpar hovorí o kačici.

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) by v tejto chvíli nebol za to, keby sa zvýšilo kvórum potrebné na vstup politických strán do Národnej rady (NR) SR. Informácie o zvýšení kvóra označil za „kačicu“. Vie si predstaviť diskusiu o združovaní strán do blokov.

„Je to taká istá kačica ako to, že by som mohol byť ministrom spravodlivosti, takže nie, určite nie,“ odpovedal Gašpar novinárom na otázku, či sa v koalícii rieši návrh na zvýšenie kvóra. „V tejto chvíli nie,“ dodal k otázke, či by bol za takúto zmenu.

„Myslím si, že keď treba uvažovať o nejakej zmene volebného systému, treba sa baviť o tom, ako zaviesť systém, ktorý bude viac združovať strany možno do nejakých blokov – to, čo hovorí Robert Fico. Lebo aj táto trojkoalícia má svoje problémy a nieto ešte štvor- a päťkoaličné vlády, to je potom o predčasných voľbách a o neschopnosti vládnuť,“ vyhlásil Gašpar.

KDH v stredu informovalo o tom, že koalícia má chystať zmenu, podľa ktorej by sa zvýšilo kvórum potrebné na vstup do parlamentu z doterajších päť na sedem a možno až desať percent. Podľa KDH o tom hovoria vládni poslanci. Považuje to za závažné obmedzenie volebnej súťaže, pretože by vo voľbách prepadlo niekoľko stoviek tisíc hlasov. Šéf PS Michal Šimečka vyhlásil, že ak by koalícia schválila zvýšenie kvóra, PS ponúkne opozičným partnerom vytvorenie širokej predvolebnej koalície pre parlamentné voľby, ktoré majú byť v roku 2027.

O zmene volebného systému hovoril aj Fico

„Ministerstvo vnútra (MV) zmenu kvóra na vstup do Národnej rady SR neplánuje. K potenciálnym návrhom poslancov NR SR sa nebudeme vyjadrovať,“ reagoval pre TASR hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Premiér Robert Fico (Smer-SD) v minulosti hovoril o potrebe diskusie k zmene volebného systému. Spomínal zvýšenie volebnej kaucie či zvýšenie kvóra pre vstup do parlamentu pre strany aspoň na sedem percent hlasov.

Ministerstvo vnútra SR cez leto minulého roka pripravilo novelu, ktorá riešila napríklad zvýšenie volebnej kaucie či zmenu štátneho príspevku pre strany. „Predmetný návrh novely zákona o politických stranách je v štádiu vyhodnocovania pripomienok po medzirezortnom pripomienkovom konaní a prípadné predloženie do ďalšieho štádia legislatívneho procesu bude závisieť od politickej dohody,“ dodal hovorca MV.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tri štvrtiny mladých ľudí zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia: Lákajú ich vyššie platy a…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
