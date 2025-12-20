Gašpar chce zmeny v Národnej rade. Ak bude poslanec vykázaný z rokovacej sály, mal by prísť o mesačný plat

Ilustračná foto: SITA (Milan Illík)

Jakub Baláž
TASR
V súčasnosti môže predsedajúci upozorniť poslanca, že porušuje poriadok, a pokiaľ nedôjde k náprave, môže ho pri druhom upozornení vykázať, čo podľa Gašpara znamená jednodňovú absenciu z hľadiska platu.

Rokovanie o zákonoch v Národnej rade (NR) SR by sa mohlo po novom upraviť na konkrétnu časovú hranicu. Každý poslanecký klub i nezaradení poslanci by mali mať na rozpravu o zákone limitovaný čas, ktorý by si museli rozdeliť. V rozhovore pre TASR to uviedol podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD).

Zmena by mala byť súčasťou novely rokovacieho poriadku, o ktorej má parlament rokovať v úvode ďalšej schôdze v januári. Gašpar to odôvodnil problémom s obštrukciou opozície, naposledy pri zákone o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO), keď sa o návrhu rokovalo niekoľko dní. Tvrdí, že podobný systém majú aj v europarlamente.

Ak sa zhodneme na priemernom časovom limite, podľa toho sa rozdelí čas jednotlivým poslaneckým klubom. Kluby si určia, či bude vystupovať poslanec za klub nie 30, ale možno až 40 minút a niekomu bude stačiť možno päť minút,“ vysvetlil pre TASR Gašpar s tým, že odborníci k prerokúvanej téme budú môcť využiť väčší časový priestor. Označil to za „trošku revolučný“ návrh.

Foto: SITA (Tomáš Susko)

Mohol by sa podobať tomu, ako sa rokuje v Európskom parlamente, že si jednotlivé frakcie rozdelia konkrétny rokovací čas, niečo na spôsob toho, čo máme aj v našom rokovacom poriadku, keď sa skracuje rozprava na 12 hodín. A zrejme určíme nejaké časy pre jednotlivé čítania, ktoré si rozdelia poslanecké kluby a nezaradení poslanci, a tým dokážeme zlimitovať rokovanie o jednom konkrétnom zákone na maximálnu možnú časovú hranicu, aby sa to nezneužívalo ako teraz,“ doplnil.

Zmeny aj pri vykázaní poslanca

Už dnes rokovací poriadok umožňuje skrátiť rozpravu k zákonu na 12 hodín. Koalícia to využila aj pri decembrovej schôdzi. „Musíme určiť časovú hranicu pre navrhovateľa, ktorý predkladá zákon, trebárs pre úvodnú reč, záverečnú reč, prípadne pre diskusiu, to platí o spravodajcovi, lebo dnes sú bez časového limitu,“ dodal Gašpar.

Upraviť sa má aj sankcia za vykázanie z rokovacej sály, po novom by mala byť vo výške mesačného platu. V súčasnosti môže predsedajúci upozorniť poslanca, že porušuje poriadok, a pokiaľ nedôjde k náprave, môže ho pri druhom upozornení vykázať, čo podľa Gašpara znamená jednodňovú absenciu z hľadiska platu. „Teraz by to mal už byť celý mesačný plat, to bude ten základný rozdiel,“ vysvetlil.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
SNS posiela výzvu poradcovi premiéra. Lajčák má zverejniť, či od Epsteina získal majetkové výhody

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac