Gábor Boráros sa vyjadril k smrteľnej autonehode svojej bývalej priateľky: Za volantom často telefonovala

Gábor Boráros, foto: Profimedia

Klaudia Oselská
Boráros sa na mieste nehody objavil niekoľko hodín po správe o jej smrti s kyticou kvetov a so zapálenou sviečkou.

Ako sme vás už informovali, dnes nadránom Slovensko zasiahla správa o tragickej dopravnej nehode na ceste medzi Veľkým Mederom a Dolným Štálom v dunajskostredskom okrese. Mercedes mal z doposiaľ nezistených príčin zísť z cesty a naraziť do stromu.

V aute sedela expriateľka kontroverzného slovenského zápasníka Gábora Borárosa, populárna influencerka Monika Jákliová, ktorá nehodu neprežila.

„Na miesto sme bezodkladne vyslali dve ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Tridsaťjedenročná žena po KPR na umelej ventilácii bola transportovaná do nemocnice v Dunajskej Strede s polytraumou,“ povedala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.

„31-ročná žena bola zdravotníkmi v kritickom stave prevezená do nemocnice, kde, žiaľ, zraneniam podľahla. Presné príčiny ako aj okolnosti tragickej dopravnej nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ informovala o tragickej dopravnej nehode trnavská krajská polícia.

Gábor Boráros sa neskôr k nehode vyjadril

Maďarský portál Blikk informoval, že jej bývalý partner Gábor Boráros sa na mieste nehody objavil niekoľko hodín po správe o jej smrti s kyticou kvetov a so zapálenou sviečkou.

Boráros zároveň pre Blikk povedal, že Jákliová už s týmto vozidlom v minulosti mala nehodu a vôbec ju nepovažoval za dobrú vodičku. Móni naozaj milovala šoférovať, bohužiaľ, poriadne to nevedela. Navyše za volantom často telefonovala, je možné, že tentoraz to nebolo inak.“

