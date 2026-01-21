Tragédia v Jasnej: 28-ročný lyžiar zomrel po náraze na zľadovatenej zjazdovke. Záchranári mu nedokázali pomôcť

Klaudia Oselská
Zachraňovali ho horskí i leteckí záchranári.

Horská záchranná služba dnes podvečer na svojom facebookovom profile informovala o tragédii v lyžiarskom stredisku Jasná. Mladému lyžiarovi poľskej národnosti sa snažili pomôcť horskí i leteckí záchranári. Žiaľ, neúspešne.

„Popoludní 21. 01. 2026 boli záchranári HZS slúžiaci v Jasnej požiadaní o pomoc pre 28-ročného muža poľskej národnosti, ktorý pri lyžovaní po uzatvorenej zľadovatenej zjazdovke narazil do zábran a spôsobil si ťažké početné poranenia,“ napísali pod príspevok.

Zraneniam podľahol

Zraneného muža počas nepretržitej kardiopulmonálnej resuscitácie, zabezpečenej pomocou prenosného elektrického prístroja na kompresiu hrudníka, transportovali záchranári na saniach na Priehybu. Tam ho vo veľmi vážnom stave prevzala posádka VZZS. Pacienta následne letecky prepravili do nemocnice v Liptovskom Mikuláši, kde napriek maximálnemu úsiliu zdravotníckeho personálu svojim zraneniam podľahol.

Horská záchranná služba vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a pozostalým.

