Fungovala v núdzovom režime. Herečka zo Sľubu vyšla s pravdou von, že sa jej zrútil svet a prežila traumu

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Pred rokom mala veľmi nepríjemné obdobie vo svojom živote.

V Sľube ju pasovali do roly usmievavej, optimistickej a vždy dobre naladenej Andrey Markovej, ktorá je extrovertkou a podľa oblečenia i módnou nadšenkyňou. Avšak herečka, ktorá ju stvárňuje, pred rokom zažila peklo, ktoré by nikomu nepriala. Aj keď to dobre skončilo, keďže vyhľadala odbornú pomoc, sama nevie, čo by bolo, keby tak nespravila.

Mladá hviezda Kristína Sisková zverejnila na sociálnej sieti pred necelými dvoma týždňami zaujímavý príspevok, z ktorého ostal nejeden fanúšik v šoku. Málokto by totiž o nej povedal, že si prechádzala zlým obdobím, za čo mohlo podlomené duševné zdravie. Herečka o tom prehovorila na svojom Instagrame a zároveň upozornila na psychiku, ktorá by sa nemala podceňovať.

Najlepšie rozhodnutie v jej živote

Umelkyňa tak spravila pri príležitosti dňa duševného zdravia, ktoré bolo 10. októbra. Zaspomínala si na svoju nedávnu minulosť, čo však nebolo nič príjemné. „Chcela som sa podeliť o malý kúsok mojej cesty, na ktorej sa nachádzam. Cca pred rokom sa mi zrútil svet. Prežila som traumu, ktorú si naplno uvedomujem až dnes. V tom čase som iba prežívala v nejakom núdzovom režime,“ vyšla s pravdou von sympatická blondínka.

Našťastie, nenechala to len tak. „V januári som sa rozhodla pre pravidelnú terapiu a bolo to najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Nemala som úzkosti ani depresie. Zatiaľ. Bohvie, ako to mohlo skončiť, keby som to neriešila včas,“ priznala Kristína, ktorá síce bližšie nešpecifikovala, čo jej bolo ani svoje pocity, chcela však tým povedať, aby ľudia nebanalizovali duševné zdravie a nezľahčovali situácie, ktorými si v živote prechádzajú oni alebo ich okolie.

„Či už je to vyhorenie z práce, rozchody, rodinné traumy, šikana, problémy s vlastným telom a sebavedomím… Čokoľvek. Ja som, chvalabohu, mala okolo seba ľudí, ktorí ma povzbudili v tom, aby som si našla terapeuta, ale niekto sa stále môže stretnúť s nepochopením,“ poznamenala herečka a poukázala tak, že život nie je len o šťastných momentoch, ktoré mnohí vidia na sociálnych sieťach.

Chcela ukázať, ako vyzerá realita

