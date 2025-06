Fotografia, ktorá hovorí za všetko: Nela Pocisková si zaspomínala na deň, keď sa zmenil jej život, jej slová vás dojmú

Herečka, speváčka a tanečníčka Nela Pocisková sa podelila o osobné vyznanie pri deviatych narodeninách svojho syna Hektora. Prostredníctvom neho ukázala, ako veľmi ju materstvo ovplyvnilo a čo pre ňu znamená.

Ako zverejnila na svojom Instagrame, ku spoločnej fotografii s Hektorom napísala úprimné slová o prvých chvíľach v úlohe mamy. Pripomenula si deň, keď ho prvý raz držala v náručí a všetko sa zmenilo.

Začiatky boli neisté

Hektor sa narodil 6. júna 2016. Jeho príchod bol pre Nelu silným momentom, ktorý si dodnes pamätá. „Nikdy nezabudnem, keď som ťa prvýkrát uvidela. Nevedela som, ako toto ja idem zvládnuť,“ priznala v príspevku.

S odstupom deviatich rokov priznáva, že stále nevie, či to robí správne, no dáva do toho všetko. „Či to zvládam, to neviem, ale robím, čo môžem. Dnes je to 9 rokov, čo mi bolo dopriate ťa sprevádzať. Neviem však, kto koho učí viac,“ napísala. K príspevku pridala aj krátke, no výstižné prianie: „Milujeme ťa HEKTOR, všetko najlepšie k tvojim 9. narodeninám.“

Rodina ako základ