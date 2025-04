FOTO: Viceprimátorka predložila na zastupiteľstve návrh na počmáranom papieri: Jej kolega z toho spravil hit internetu

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Košice sa udiala vzácna kuriozita. Viceprimátorka primátora Košíc tam predložila návrh na nové členenie mestských častí v Košiciach napísaný na papieri a obyčajným perom. Ide pritom o jednu z najpálčivejších tém, ktoré rezonujú metropolou východu.

Na Facebooku o tom informoval starosta mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a poslanec mestského zastupiteľstva Ladislav Lörinc. Podľa neho námestníčka košického primátora Lucia Gurbaľová predložila na rokovaní mestského zastupiteľstva „návrh“ na nové členenie mestských častí v neobvyklej forme. Starosta k príspevku priložil fotografiu papiera, na ktorom je perom napísaný konkrétny návrh. Pod ním je uvedený spracovateľ návrhu Ján Nigut, ktorý je starostom mestskej časti Ťahanovce a predkladateľka návrhu Lucia Gurbaľová.

„Je zarážajúce, že práve ľudia, ktorí kritizujú riadne vypracované uznesenie Košického klubu, doručené do podateľne 18. marca 2025 spolu so všetkými potrebnými prílohami a podkladmi, teraz predkladajú neformálny koncept bez potrebných náležitostí, dát, komunikácie, analýz či aspoň základného vysvetlenia,“ skritizoval dvojicu zodpovednú za takúto formu návrhu.

Viceprimátorka má inú verziu, návrh vraj komisii nedoručila

Portál interez oslovil aj viceprimátorku Gurbaľovú, ktorá návrh predložila. Tvrdí, že návrh predložila za starostu Niguta, ktorý takú možnosť nemal, keďže nie je poslancom mestského zastupiteľstva. Gurbaľová sa však ohrádza proti vyjadreniam v príspevku. Návrh po prehodnotení stiahla a dokonca ho ani nedoručila návrhovej komisii, čo nesedí s tým, čo uvádzal starosta Lörinc v príspevku.

„Z diskusie k bodu o reforme mestských častí vzišla požiadavka predložiť návrhy. Preto som si osvojila návrh jedného zo starostov, ktorý má o to požiadal. Sám ten návrh podať nemohol, pretože nie je poslancom mestského zastupiteľstva. Po prehodnotení skutočnosti, že nespĺňa formálne záležitosti, som ho stiahla. Pod tento návrh som sa ani nepodpísala a ani som ho nedoručila návrhovej komisii. Takéto statusy pána Lorinca sú len zúfalým hľadaním dôvodov na útoky voči mne a vedeniu mesta,“ uviedla viceprimátorka.

Boj o mestské časti pokračuje

O možnej novej podobe mestských častí v Košiciach sme informovali v marci.

Nátlak vytvorili poslanci NR SR Andrej Sitkár (Smer-SD) a Igor Šimko (Hlas-SD), ktorí navrhujú znížiť počet mestských častí z 22 na 6. Starostom a poslancom jednotlivých samospráv dávajú priestor na to, aby tak spravili a rozhodli sami, čas majú pritom už len do mája.

Dôvodom pre takýto krok je najmä ušetrenie finančných prostriedkov a lepšie riadenie samospráv. Podľa poslancov je mestských častí priveľa. Ich návrh počíta so 4 mestskými časťami, ktoré sú spojením niektorých súčasných a dve samostatné:

Košice 1 – Sídlisko Ťahanovce, Ťahanovce, Sever, Džungľa, Kavečany,

Košice 2 – Západ – Terasa KVP, Myslava, Lorinčík, Poľov, Pereš, Šaca

Košice 3 – Dargovských Hrdinov, Košická Nová Ves

Košice 4 – Juh, Nad Jazerom, Barca, Šebastovce, Krásna, Vyšné Opátske

Košice – Staré Mesto – centrum pamätihodností a zdroja poplatkov za prenocovania turistov do celého mesta, mestská časť so stretmi záujmov obyvateľov, turistov, nočného života.

Košice – Luník IX – špecifická samospráva s potrebami čerpania eurofondov a ďalších dotácií.

Inú podobu predložil poslanecký klub mestského zastupiteľstva v Košiciach Košický klub. Metropola východu by podľa ich návrhu mohla mať 12 mestských častí namiesto súčasných 22.

Starosta mestskej časti Košice – Západ Marcel Vrchota, ktorý sa na návrhu o 12 častiach podieľal, predstavil konkrétny model:

Mestská časť Košice 1 – (MČ Staré mesto, MČ Džungľa)

Mestská časť Košice 2 – (MČ Sever, MČ Kavečany)

Mestská časť Košice 3 – (MČ Ťahanovce, MČ Sídlisko Ťahanovce)

Mestská časť Košice 4 – (MČ Dargovských hrdinov, MČ Košická Nová Ves)

Mestská časť Košice 5 – (MČ Nad Jazerom, MČ Vyšné Opátske)

Mestská časť Košice 6 – (MČ Krásna)

Mestská časť Košice 7 – (MČ Juh, MČ Barca, MČ Šebastovce)

Mestská časť Košice 8 – (MČ Pereš, Poľov, Lorinčík)

Mestská časť Košice 9 – (MČ Luník IX)

Mestská časť Košice 10 – (MČ Sídlisko KVP, MČ Myslava)

Mestská časť Košice 11 – (MČ Západ)

Mestská časť Košice 12 – (MČ Šaca)

Ak by sa Košice do termínu, ktorý im poslanci dali, nerozhodli, návrh by putoval priamo do parlamentu, kde by o osude mesta rozhodli poslanci.