Firma mala na východe Slovenska veľké ambície, dnes má desaťtisícové dlhy a skončila v konkurze. Plány jej zmaril aj covid

V roku 2014 už väčšina tlačených médií ustupovala do pozadia a plátky v tejto podobe skôr zanikali, no predsa sa našiel niekto, kto v tomto druhu podnikania videl príležitosť. Skupina okolo právnika Daniela Krátkeho prišla s myšlienkou vytvorenia nového mediálneho domu, ktorý mal „ovládnuť“ východné Slovensko. Z veľkých plánov sú však v súčasnosti finančné problémy a konkurz, píše portál Index.

Veľkolepé plány a rýchly vstup na trh

Pôvodné ambície boli skutočne vysoké, čomu mali dopomôcť aj známe mená z mediálneho prostredia. „Rozbehu média mali pomôcť aj známe novinárske mená. Na čelo denníka sa ako šéfredaktor postavil Dušan Karolyi,“ priblížil Index. K denníku košice:dnes, ktorý mal nadviazať na tradičné večerníky, pribudla aj lokálna televízia a Rádio Kiss. V roku 2016 všetko nasvedčovalo tomu, že plány vytvoriť najsilnejší mediahouse na východe Slovenska, sa napĺňajú.

Ako informuje portál Index, v roku 2016 dokázala spoločnosť Kratky Global: Publishing tržbami prekonať miliónovú hranicu, no na tento úspech už nasledujúce roky nenadviazala. Tie dokonca zakončila v strate, no vedenie hovorilo o problémoch v manažmente, ale aj v „doťahovačkách“ so štátom.

„Ja som v médiách pripravený na návratnosť nad päť rokov. Naše médiá, ktoré dosahujú už ročné tržby milión eur, majú síce ešte svoje detské choroby, pričom sme museli už dvakrát vymeniť aj ich vrcholového manažéra, ale vôbec ma to nevyrušuje a tým médiám verím,“ povedal vtedy pre Trend Krátky.

Najprv za 50 centov, potom zadarmo

Ako sa ďalej v článku uvádza, denník sa spočiatku zvykol predávať za 50 centov, no neskôr už bol v uliciach rozdávaný zadarmo. Vydavateľstvo nedokázalo v rokoch 2018 a 2019 vygenerovať zisk a do tejto situácie prišiel tiež covid, ktorý dal ambicióznemu projektu poslednú ranu. „Od marca minulého roku došlo v mediálnom dome k prudkému poklesu príjmov z inzercie až o 90 percent. U nás totiž inzerovali predovšetkým menšie regionálne firmy, ktoré pandémia zasiahla ešte viac ako veľké firmy,“ povedal v roku 2021 Krátky.

Ten sa v roku 2020 z projektu vytratil a rozhodol sa svoju majetkovú časť previesť na iného investora. „Usúdili sme, že tento stav bude v regionálnych médiách rangu nášho bývalého vydavateľstva dlhodobý, a preto sme z projektu vystúpili,“ vysvetľoval Krátky. Medzičasom nastali v denníku problémy s výplatami a redakcia sa prakticky rozpadla.

V súčasnosti vydavateľstvo podniká formou družstva a v júni tohto roka požiadali kompetentní o vyhlásenie konkurzu. „Medzi veriteľmi družstva sú finančná správa (daňový nedoplatok takmer 43-tisíc eur), Všeobecná zdravotná poisťovňa (dlh 2-tisíc eur) aj Sociálna poisťovňa (dlh 11-tisíc eur),“ uzatvára Index. Značka košice:dnes na trhu zatiaľ ostala a stále pokračuje vo svojej činnosti.