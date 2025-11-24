Filmový svet smúti: Zomrel ikonický, Slovákom dobre známy herec. Zahral si v mnohých trhákoch

Vo veku 81 rokov zomrel nemecký herec Udo Kier, jeden z mála Európanov, ktorí si vybudovali stabilnú kariéru aj v Hollywoode. Počas života spolupracoval s výraznými osobnosťami filmového sveta a slovenské publikum ho pozná napríklad z Marhoulovho filmu Pomaľované vtáča z roku 2019.
O jeho úmrtí informoval dlhoročný partner Delbert McBride, podľa ktorého herec zomrel v nedeľu ráno, píše The Guardian. Kier sa narodil 14. októbra 1944 v Kolíne nad Rýnom krátko pred tým, ako pôrodnicu zasiahlo bombardovanie. On aj jeho matka v ruinách prežili.
Hral do vysokého veku
Ako mladý umelec si skrátil priezvisko a v osemnástich rokoch odišiel do Británie, kde začal profesionálne pôsobiť vo filme. Preslávili ho najmä rané úlohy vo filmoch o Frankensteinovi a Drakulovi, ktoré mu otvorili cestu do medzinárodných štúdií. Za svoj život si zahral v mnohých hollywoodskych trhákoch.
Udo Kier has sadly passed away at the age of 81. pic.twitter.com/mVeXGGttRz
— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 24, 2025
Patril k obľúbeným hercom Larsa von Triera a objavil sa v mnohých jeho projektoch. Hral až do vysokého veku a aj tento rok mali premiéru tri jeho snímky.
Nahlásiť chybu v článku