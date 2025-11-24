Najväčší slovenský operátor má výpadok služieb: Ľuďom nejde internet, hlásia viaceré problémy

Telekomunikačný operátor O2 má dnes od skorých ranných hodín s najväčšou pravdepodobnosťou problémy s výpadkami siete. Používatelia na portáli Downdetector hlásia zvýšený počet problémov prakticky od skorých ranných hodín. Najviac ich bolo okolo 8:30, odkedy počet hlásení pomaly klesá.
Výpadky ľudia evidujú naprieč celým Slovenskom a najväčšou pravdepodobnosťou by mohlo ísť o problémy s optickým internetom. Problém potvrdil aj náš interný zdroj zo spoločnosti.
O oficiálne vyjadrenie sme požiadali aj samotné O2 a v prípade jeho dodania budeme článok aktualizovať.
Odporúčané články
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku