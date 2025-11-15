Filmový svet smúti: Prišiel o veľkú osobnosť. Zomrel jeden z najznámejších režisérov

Roland Brožkovič
TASR
Film založený na Bohmovom autobiograficky inšpirovanom románe mal pritom premiéru iba tento rok.

Jeden z najprominentnejších nemeckých filmových režisérov – Hark Bohm – zomrel vo veku 86 rokov, uviedla v piatok jeho rodina. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Režisér, autor, producent, herec a univerzitný profesor zomrel v piatok v Hamburgu obklopený svojou rodinou. Bohm sa zapísal do dejín kinematografie najmä spoločensky kritickými produkciami o dospievaní, ako napríklad „Nordsee ist Mordsee“ (1976, „Severné more je vražedné more“), „Moritz, lieber Moritz“ (1978, „Moritz, drahý Moritz“) a „Yasemin“ (1988), za ktoré získal zlatú Nemeckú filmovú cenu.

Tohtoročný úspech

Spolu so svojím študentom Fatihom Akinom – teraz už úspešným režisérom – napísal scenár k Akinovej medzinárodne úspešnej dráme „Aus dem Nichts“ (Z ničoho) s hollywoodskou hviezdou Diane Krugerovou v hlavnej úlohe.

V roku 2025 sa Bohm, ktorý donedávna žil v ústraní, opätovne postaral o senzáciu, keď Akinov film „Amrum“, založený na Bohmovom autobiograficky inšpirovanom románe s rovnakým názvom, absolvoval svoju svetovú premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes, opäť s Krugerovou v obsadení, píše DPA.

Bohm, ktorý sám seba označoval za nadšeného otca, mal so svojou manželkou, producentkou Nataliou Bowakowovou, štyri adoptované deti – vrátane herca Uweho Bohma (1962 – 2022) – a dve deti v pestúnskej starostlivosti.

