Dankovi pretiekol pohár trpezlivosti: Žiada Fica, aby ukončil spoluprácu s Lajčákom. To ale nie je všetko

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
SNS trvá na konci Lajčáka vo funkcii poradcu premiéra.

Koaličná SNS vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom. Apeluje na to v súvislosti s Lajčákovou komunikáciou s americkým finančníkom Jeffreyom Epsteinom. Vyplýva to zo stanoviska národniarov, ktoré TASR poskytla hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.

„Lajčák bol ministrom zahraničných vecí a v rokoch 2016 až 2020 zastával vysoký post v mene SR v OSN. SNS ako súčasť tejto vlády považuje za škandál, ak minister zahraničných vecí a vysoký štátny predstaviteľ priebežne informoval o vývoji a interných záležitostiach vlády osobu, ktorá účelovo získavala informácie a posúvala ich záujmom inej vlády. Je nepredstaviteľné, že sa Lajčák verejne prizná, že s predmetnou osobou komunikoval a podľa obsahu správ sa s ňou aj osobne stretával,“ uviedla SNS.

Nemôže byť poradcom

Trvá preto na konci Lajčáka vo funkcii poradcu premiéra. „SNS nechce posudzovať, či ministrovi z poskytovania týchto informácií plynuli akékoľvek výhody. Lajčák nemôže byť poradcom predsedu vlády v akejkoľvek oblasti. SNS túto požiadavku vznáša ako koaličný partner a verí, že predseda vlády nebude našu požiadavku ignorovať,“ doplnili národniari.

Foto: TASR

Zároveň opäť vyzvali ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), aby preveril všetku komunikáciu rezortu vo vzťahu k predmetnej adrese. Apelovali naňho, aby poskytol príslušným orgánom informácie o tom, či dochádzalo alebo nedochádzalo k úniku informácií, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť štátu.

Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA v stredu (12. 11.) zverejnil tisíce strán dokumentov týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka Epsteina. V dokumentoch sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom.

Lajčák pre TASR uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Poukázal na to, že otvorenie Epsteinovho prípadu americkou justíciou, týkajúceho sa zneužívania maloletých, sa udialo až po jeho odchode z New Yorku v roku 2018. Zároveň ostro odsúdil Epsteinove činy. Upozornil na to, že v celom rozsahu vyšli najavo až po finančníkovom zatknutí.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v reakcii na výzvu Danka na kontrolu komunikácie uviedlo, že nevstupuje a nebude vstupovať svojimi výrokmi do žiadneho vyšetrovania. V predmetnej veci odporučilo obrátiť sa na samotného Lajčáka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Záhada zmazania nápisu na chodníku pokračuje: Univerzita tvrdí, že s tým nič nemá. Situáciu vraj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac