Filip Tůma si zaspomínal na začiatky lásky s Nelou. Stačil jeden okamih a všetko sa zmenilo

Láska sa často skrýva v jednoduchých gestách. Filip Tůma to ukázal aj teraz, keď k narodeninám Nely Pociskovej napísal pár slov, ktoré chytili mnohých za srdce.
Na svojom Instagrame napísal dojímavý odkaz, v ktorom zaspomínal na ich spoločné začiatky a vyjadril vďačnosť za to, že ich cesty sa kedysi skrížili pri obyčajnom venčení psa. Príspevok sprevádzala fotografia s Neliným žiarivým úsmevom, ktorá hovorí viac než tisíc slov.
Dojímavý odkaz a reakcie plné emócií
„Nech sa stále takto usmievaš! Som rád, že si kedysi dávno išla so mnou venčiť psa. Love you,“ napísal herec a spevák k spoločnej fotografii, na ktorej je práve so svojou milovanou Nelou. Bol to jednoducho on – úprimný a srdcom na správnom mieste. Pod príspevkom sa okamžite rozprúdila vlna reakcií.
Sledujúci zaplavili komentáre emotikonmi a milými slovami: „Dvaja blázni,“ „Zlatí sú spolu,“ „Ja vás žeriem!“ napísali dojatí fanúšikovia. Ani Nela nenechala partnera bez odozvy a reagovala dvojicou emotikonov, jedným dojatým a druhým so srdiečkami v očiach. Aj bez nejakých slov tak vyjadrila, čo cíti.
