Ficova vláda má pre Slovákov dva „vianočné darčeky“: Na jeden z nich čakali 16 rokov, druhý chcú do poslednej chvíle tajiť

Okrem tak dlho očakávaného diaľničného tunela Višňové, ktorý plánuje vláda do užívania odovzdať motoristom dva dni pred Vianocami, dostanú domácnosti pod stromček zrejme ďalší darček. Bude to toľko sľubovaná adresná energopomoc. Ministerstvo hospodárstva SR (MH) bude zrejme až do decembra „tajiť“ úplne konkrétnosti o adresnej energopomoci.
Teda, kto má a kto nemá nárok na adresnú energopomoc, či v akej výške energopomoc dostane. Rezort hospodárstva totiž musí čakať na definitívne rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetviach (ÚRSO) o maximálnych cenách za dodávky energií. Cenové rozhodnutia od regulačného úradu nebudú skôr ako začiatkom decembra.
Ministerstvo čaká
„Systém je pripravený. My momentálne čakáme už len na finálne cenníky od ÚRSO. Zároveň čakáme aj na posledné údaje, kedy by sme vedeli prerátať aj bonitu domácnosti. Ten deadline je pred Vianocami,“ povedala na stretnutí s novinármi ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá dúfa, že v priebehu novembra bude mať ministerstvo hospodárstva všetky potrebné údaje a prinesie na vládu všeobecný hospodársky záujem, ktorý vláda schváli.
Hovorca ÚRSO Radoslav Igaz pre SITA povedal, že regulačný úrad v súčasnosti intenzívne pracuje na cenových návrhov pre budúci rok. Od samotnej energopomoci však dáva ruky preč. „Je pravdou, že ÚRSO v súčasnosti podľa svojich kompetencií vedie cenové konania, v ktorých určí maximálne ceny energií do 30.11.2025. Podrobnosti realizácie energopomoci sú v kompetencii vlády SR,“ povedal Igaz.
Ministerka Saková novinárom prezradila, že do bonity domácnosti budú vstupovať najmä príjmy, ktoré daná domácnosť má, a tieto príjmy budú prepočítavané podľa toho koľko daná domácnosť má počet obyvateľov. Ak systém nepridelí nejakej domácnosti energopomoc, tak tá to bude môcť reklamovať. Takéto domácnosti sa budú môcť podľa ministerky Sakovej pýtať na to, že prečo nemajú nárok na energopomoc, a to prostredníctvom callcentra alebo návštevou klientskeho centra okresného úradu.
90 % slovenských domácností
V každom prípade stále platí, že k energopomoci sa dostane zhruba 90 % slovenských domácností. Ceny elektriny budú mať domácnosti dotované vďaka Slovenským elektrárňam. Tie na základe memoranda s vládou SR dodajú domácnostiam v budúcom roku 5,5 terawatthodín silovej elektriny (tá tvorí asi zhruba 50 % z celkovej ceny elektriny), pričom jedna megawatthodina elektriny bude za 73 eur. Je to o zhruba o 10 eur viac ako tento rok.
Pri plyne sa taktiež energopomoc doručí cez zálohovú a zúčtovaciu faktúru od dodávateľov. Energošek sa použije iba pre bytové kotolne, pre domácnosti odpojené od centrálneho zásobovania teplom (CZT). Bez energopomoci by si podľa výpočtov ministerstva priplatila domácnosť v rodinnom dome, ktorá plynom (spotreba 22,5 megawathodín plynu) vykuruje, v budúcom roku 448 eur. Rodiny v bytoch, ktoré používajú plyn len na varenie (spotreba 0,61 megawathodín plynu), by si priplatili 12 eur.
Najzložitejšia energopomoc bude podľa ministerky Sakovej pri teple. Dodávatelia tepla (283) nemajú vzťah s konečnými spotrebiteľmi tepla. Dodávateľ dodáva teplo na úroveň bytového domu a jeho odberateľom je správca alebo spoločenstvo vlastníkov (29 tis. odberných miest). Energopomoc sa tak pri teple doručí energošekom.
Hodnota energošeku sa určí na základe dodaného tepla na odberné miesto (bytový dom), ceny v danej cenovej lokalite (674 cenových lokalít na úrovni SR, cenový rozptyl 75 až 200 eur za megawatthodinu), iba tam kde sa cena bude meniť smerom hore, a podielu plochy bytu na bytovom dome.Bez energopomoci by si domácnosti v priemernom byte v budúcom roku priplatili podľa výpočtov ministerstva hospodárstva 310 eur.
