Fico útočí na moju rodinu, lebo má strach z reakcie na konsolidáciu – ožobračovanie. Je v koncoch, tvrdí Šimečka

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Petra Sušaninová
TASR
Šimečka reaguje na Ficove obvinenia.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) útočí na moju rodinu, pretože je v koncoch. Má strach z reakcie ľudí na konsolidáciu – ožobračovanie. Predseda opozičného parlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka to uviedol na sobotnej tlačovej besede v reakcii na Ficove tvrdenia o tom, že Šimečkova mama mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje.

Šimečka označil Ficove vyjadrenia za nechutné útočenie na jeho rodinu. „Človek, ktorý tu celý svoj život žije z našich peňazí, z našich daní, ktorý zruinoval Slovensko. On si dovoľuje hovoriť o mojej rodine, že sú príživníci, že sú podvodníci,“ bránil sa Šimečka. V tejto súvislosti podotkol, že Ficova vláda ide konsolidáciou uvrhnúť Slovákov do chudoby. Šimečka dodal, že Fico poštval všetkých proti sebe. Vláda podľa neho zradila napríklad odborárov či hasičov. S otázkou, či jeho mama duplikovala faktúry odkázal na tých, ktorí to majú na starosti.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Kritika na adresu vlády

Šimečka zároveň vyjadril kritiku slovenskej vláde za to, že mlčí o tom, že ruské drony narušili vzdušný priestor Estónska a namiesto toho rieši jeho mamu. „Okrem toho, že Slovensku hrozí chudoba, recesia, drahota, tak zároveň aj čelíme jednej z najväčších bezpečnostných kríz v rámci Severoatlantickej aliancie od konca studenej vojny,“ dodal.

Premiér Robert Fico na sobotňajšej tlačovej konferencii tvrdil, že mama predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje. Uvedený príklad sa týkal projektu medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum občianskeho združenia (OZ) Projekt Fórum, za ktorým je ako štatutárka mama predsedu PS. Fico oznámil, že krížová kontrola zistila, že uvedené OZ si na jeden projekt požiadalo o dotácie tri subjekty. Tvrdenia premiéra verifikovali aj minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) či štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Tibor Bernaťák.

