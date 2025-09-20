Fico sa obul do Šimečkovej rodiny: Odhalil vraj veľký škandál, no trestné oznámenie nepodá

Roland Brožkovič
Premiér očakáva, že bude obviňovaný z útokov na rodinu politického oponenta, tento úmysel však odmietol.

Mama predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje. Na sobotňajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), ktorý vyhlásil, že v sobotu prezentuje len jeden z mnohých projektov, pri ktorých prišlo k podvodnému konaniu.

Uvedený príklad sa týkal projektu medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum občianskeho združenia (OZ) Projekt Fórum, za ktorým je ako štatutárka mama predsedu PS. Fico oznámil, že krížová kontrola zistila, že uvedené OZ si na jeden projekt požiadalo o dotácie tri subjekty.

Peniaze budú žiadať späť

„Na jeden a ten istý projekt si požiadali o dotácie Fond na podporu umenia (FPU), Ministerstvo kultúry (MK) SR i Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v celkovej sume 130 000 eur,“ upozornil Fico. Marta Šimečková mala podľa jeho slov zavádzať pri čestných vyhláseniach o prijatí dotačných zdrojov a rovnako i pri vykazovaní výdavkov, keď malo prichádzať k duplicitnému až triplicitnému preplácaniu faktúr.

„Podľa mňa je to subvenčný podvod ako hrom,“ vyhlásil premiér. Dodal, že nebude vznášať trestné oznámenie, i keď jeho tlačová konferencia je svojím spôsobom podaním trestného oznámenia. „Budeme žiadať vrátenie peňazí, budem príslušné ministerstvá vyzývať k tomu, aby peniaze vymáhali,“ zdôraznil a naznačil zároveň, že väčšina prijatých dotačných prostriedkov ostala príjmom zástupcov OZ, rovnako prostredníctvom zverejnených faktúr poukazoval i na prepojenie so subjektmi, za ktorými sú predstavitelia PS.

Premiér očakáva, že bude obviňovaný z útokov na rodinu politického oponenta, tento úmysel však odmietol. „Ja útočím na to, že jeho rodina sa správa podvodne,“ poznamenal. Tvrdenia premiéra verifikovali aj minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) či štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Tibor Bernaťák.

Vyzvali médiá, aby sa téme nevyhýbali, Susko zároveň vyzval predsedu PS, aby vyvodil z prípadu politickú zodpovednosť. V sobotu popoludní sa má k téme vyjadriť PS.

