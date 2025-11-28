Fico slovne zaútočil na Žilinku priamo v parlamente: Žiadal vysvetlenie, prečo je Bombic siedmy mesiac vo väzbe

Foto: TASR - Jakub Kotian, Pavel Neubauer

Nina Malovcová
SITA
Fico kritizoval dĺžku väzby Daniela Bombica.

Premiér Robert Fico sa v rámci štvrtkovej Hodiny otázok v parlamente obrátil na generálneho prokurátora Maroša Žilinku a pýtal sa, ako je možné, že Daniel Bombic sedí vo väzbe sedem mesiacov.

„Pán generálny prokurátor, sedem mesiacov držíte človeka vo väzbe za to, že povedal nejaké extrémne výrazy. Za to sa vo väzbe sedem mesiacov naozaj sedieť nemá. Ale to je, samozrejme, zodpovednosť orgánov činných v trestnom konaní,“ adresoval vo štvrtok v parlamente Fico Žilinkovi, pričom sa spoza rečníckeho pultu obrátil priamo na generálneho prokurátora, ktorý sedel kúsok od neho.

Žilinka Ficove slová označil za útok

Premiér tiež tvrdil, že ľudia, ktorí vykrikujú na protestoch o násilí, majú ochranu orgánov činných v trestnom konaní. Kritizoval opozíciu a spomenul opäť aj študenta gymnázia v Poprade, ktorý písal kriedou na zem vulgárny odkaz Ficovi. Naznačil, že to bolo na pokyn Progresívneho Slovenska. „Možno dostal pár eur na marišku,“ hovoril Fico.

Generálny prokurátor Žilinka sa na začiatku svojho vystúpenia v NR SR voči Ficovým slovám ohradil, nazval ich „demonštratívnym spôsobom vykonaný útok“. „Túto demonštratívnu a nekorektnú poznámku považujem za jednak nepresnú a jednak neprofesionálnu. Musím sa voči tomuto útoku ohradiť. O väzbe rozhoduje súd a nie orgány činné v trestnom konaní,“ povedal Žilinka. Podotkol, že prokurátor je v konaní pred súdom stranou trestného konania.

Bombic čelí obžalobe pre extrémistické trestné činy

Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podal začiatkom júla na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Daniela Bombica pre 26 skutkov opísaných v 12 bodoch. Ide o viaceré extrémistické trestné činy. Bombic, známy ako Danny Kollár, aktuálne ostáva vo väzbe, pretože ústavný súd mu zamietol obe sťažnosti.

Na sociálnej sieti Telegram napísal, že z väzby sa už von nedostane. „Ani Špecializovaný trestný súd, ani Najvyšší súd SR sa mojím prípadom nemieni zaoberať, nie zákonným spôsobom. Nič vyššie než Ústavný súd SR už neexistuje a oni povedali ‚nie, nepustíme‘,“ napísal.

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Podľa jeho slov sa v jeho kauze odohrali prieťahy, podvody, manipulácie, konštrukty, ignorácia lehôt, akurát sa tam podľa neho neodohrala spravodlivosť. „Taký bol plán, a to sa aj deje. Toto je za pomoc Smeru vo voľbách. Toto sa deje počas vlády Roberta Fica a ministrovania jeho ministrov. Moja kauza je vizitka tejto vlády. Budem tu niekoľko rokov. Končím 7. mesiac väzby a väzba pokračuje,“ posťažoval sa Bombic.

