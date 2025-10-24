Fico: Slovensko nikdy nebude finančne kryť vojenské výdavky Ukrajiny. Využitie zmrazených ruských aktív sa môže skončiť fiaskom

Nina Malovcová
TASR
Fico zablokoval návrh na využitie ruských aktív pre Ukrajinu, žiada nové formy pomoci.

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady v Bruseli podľa svojich slov presadil, aby sa v spoločnom vyhlásení o Ukrajine nespomínala možnosť „konfiškácie“ zmrazených ruských aktív na financovanie takzvanej reparačnej pôžičky pre Kyjev.

Vyhlásil to vo videopríspevku na sociálnej sieti Facebook, informuje osobitný spravodajca TASR.

Premiér varuje pred fiaskom európskeho plánu

Ako ďalej uviedol, žiadal, aby „Komisia navrhla aj iné možnosti financovania Ukrajiny v nasledujúcich dvoch rokoch“, pričom jeho návrh bol prijatý. „Nech už padne akékoľvek rozhodnutie, chcem, aby sme na Slovensku mali v tomto úplne jasno. Vláda, ktorú vediem, nikdy, podčiarkujem, nikdy, nepodpíše žiadnu garanciu úveru pre Ukrajinu na vojenské výdavky. Rovnako nevydáme z vlastného štátneho rozpočtu na takýto účel ani jeden cent,“ ozrejmil Fico. Podľa neho je Slovensko pripravené Ukrajine pomáhať, ale len humanitárne.

Fico považuje za chybu, že iniciatíva na využitie zmrazených ruských aktív na pôžičku pre Ukrajinu sa objavila na verejnosti ešte predtým, ako Komisia poskytla odpovede na všetky možné riziká. Plán „môže na najbližšej Európskej rade v decembri, kedy má padnúť rozhodnutie, naraziť na realitu a skončiť fiaskom“, doplnil premiér.

Riziká podľa Fica

Podľa neho si lídri členských krajín Únie uvedomujú riziká spojené s využitím ruských aktív pre ukrajinské potreby – riziká porušenia medzinárodného práva, riziká žalôb zo strany Ruska, ale najmä riziká tvrdých ruských odvetných opatrení, zdôraznil.

Fico zopakoval, že Slovenská republika nikdy nebude finančne kryť vojenské výdavky Ukrajiny. Pripomenul, že podľa navrhovaného plánu má Ukrajina v nasledujúcich dvoch rokoch dostať „predovšetkým na vojenské výdavky“ od Európskej únie ďalších 140 miliárd eur. „Ak by sme túto sumu použili na zvýšenie konkurencieschopnosti a súčasne na zníženie vysokých cien energií, pocítili by sme všetci v Európskej únii viditeľné zlepšenie,“ vyhlásil.

Fico žiada realistický mierový plán

Ochota členských krajín financovať vojenské potreby Ukrajiny priamo z národných rozpočtov podľa jeho slov klesá. „Preto prišla chuť na zmrazené ruské aktíva v uvedenom objeme, ktoré by sa mohli použiť ako pôžička pre Ukrajinu, ktorá nebude samozrejme nikdy vrátená, ale za ktorú sa majú zaručiť jednotlivé členské štáty Európskej únie,“ poznamenal Fico.

Únia by sa podľa Fica mala viac sústrediť na „realistický mierový plán pre Ukrajinu a ako ešte stále silná globálna veľmoc tento plán presadzovať“.

Európska komisia navrhuje pôžičku z ruských aktív

Európska komisia navrhla, aby sa ruské aktíva zmrazené v Európe použili na poskytnutie takzvanej reparačnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 140 miliárd eur. Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že nejde o ich zhabanie a že Kyjev by pôžičku splácal až vtedy, ak by Rusko uhradilo vojnové reparácie. V súčasnosti sa na podporu Ukrajiny využívajú len výnosy zo zmrazených aktív.

Boli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo…

