Fico sa hlási z Číny: Hovorí o spolupráci s diktátorom. Nikto mu vraj nebude prikazovať, kam môže cestovať

Slovenský premiér Robert Fico všetkým oponentom odkázal, že ako predsedovi vlády suverénneho štátu mu nebude nikto prikazovať, kam môže a kam nemôže cestovať. Povedal to vo videu na sociálnej sieti.
Dnes hovoril Fico neformálne asi s desiatimi prezidentmi. „Buď som sa vracal k už absolvovaným cestám, alebo sme narýchlo postojačky dohadovali spoločné aktivity,“ uviedol Fico. S bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom sa slovenský premiér zhodol na tom, že bude vhodné spoločné stretnutie, pretože výrazne sa podceňujú možnosti hospodárskej spolupráce. Lukašenko je pravidelne označovaný ako „posledný európsky diktátor.“
Viaceré rokovania
„Oficiálne som dnes rokoval s vietnamským prezidentom Luongom Cuongom, hlavou takmer stomiliónového štátu. Venovali sme sa príprave mojej oficiálnej návštevy Vietnamu. Nemáme žiadne otvorené politické otázky, preto sa môžeme sústrediť na vzájomne výhodnú spoluprácu,“ podotkol Fico.
Druhým dnešným oficiálnym stretnutím premiéra Fica bolo rokovanie so srbským prezidentom Alexandarom Vučičom. „Prešli sme celý rad tém, od obchodnej výmeny, cez výstavu Expo v Srbsku až po medzinárodnú situáciu v Bosne a Hercegovine a zasahovanie cudzích mocností do vnútroštátnej slovenskej a srbskej politiky. Teším sa, že náš osobný priateľský vzťah je na prospech spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom,“ dodal Fico.
Robert Fico vo videopríhovore vyjadril poľutovanie nad tým, že najvyšší predstavitelia členských krajín Európskej únie (EÚ) chýbali na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v čínskom Pekingu. Podujatie zakončené vojenskou prehliadkou označil za „globálnu udalosť“
Vo štvrtok sa slovenský premiér plánujestretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-Pchingom a potom neskôr, tesne pred odletom na Slovensko, aj s viceprezidentom Číny Chan Čengom. „Čínsky prezident (Si Ťin-pching) veľmi jasne naznačil, že svet stojí pred voľbou mieru alebo vojny a že Čína má vôľu zohrávať pri novom mierovom usporiadaní sveta rozhodujúcu úlohu. V každom prípade platí, že už ani najideologickejší odporcovia Číny nemôžu nevidieť všestranný rozmach, ktorý Čína dosiahla,“ uviedol Fico
„Ako je už všeobecne známe, z Pekingu sa vo štvrtok presúvam priamo do Košíc, kde prídem v piatok nadránom, aby som sa mohol presunúť na rokovanie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou. Je to a bude to pár mimoriadne zaujímavých a náročných dní,“ doplnil.
