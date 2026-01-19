Fico sa chystá poslať otvorený list von der Leyenovej: Telefonoval o tom s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom

Predseda vlády SR Robert Fico v pondelok telefonoval s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom. Podľa vlastných slov mu povedal, že v utorok pošle predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej otvorený list a dáva to na vedomie všetkým premiérom a hlavám členských štátov EÚ.
Svetoví lídri podľa Fica neberú EÚ úplne vážne, čo možno pripísať „nezmyselným klimatickým cieľom a samovražednej migračnej politike“. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„Navrhol som spolkovému kancelárovi niekoľko riešení a dúfam, že skoro navštívi Slovensko, ako prisľúbil. Máme o čom hovoriť,“ uviedol Fico. Na Slovensku podľa neho pôsobí niekoľko stoviek nemeckých firiem a slovenská ekonomika je vzhľadom na obrovskú koncentráciu výroby áut osobitne závislá od nemeckého hospodárskeho vývoja.
Diskutovali o vážnej medzinárodnej situácii
Fico uviedol, že s Merzom diskutoval o aktuálnej „vážnej medzinárodnej situácii“. Podľa vlastných slov mu predovšetkým priblížil rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom, ktorý absolvoval v sobotu v Trumpovom sídle Mar-a-Lago v meste Palm Beach na Floride.
„Prezident USA ide jednoznačne po národnoštátnych záujmoch USA. Keby takto konala EÚ, tak sme úplne inde ako teraz,“ tvrdí premiér SR. Fico a Trump sa počas stretnutia na Floride dotkli viacerých tém vrátane vojny na Ukrajine, Európskej únie a vzájomných bilaterálnych vzťahov, informoval po schôdzke tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Nahlásiť chybu v článku