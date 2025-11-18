Fico predstavil vlastnú verziu 17. novembra: Spochybnil vyšetrovanie Kuciakovej vraždy, ľudia bez pozvánky čakali pred bránou

Nina Malovcová
Aj 17. november využil Smer na útoky proti médiám a opozícii.

Strana Smer pripravila v nitrianskom agrokomplexe veľké podujatie, ktoré označila za Deň rešpektu k inému názoru. Sedemnásty november sa však údajne v Nitre zmenil na stranícky míting.

Ako informovali denníky SME a Denník N, vstup bol možný len pre pozvaných sympatizantov, ktorých do areálu zvážali autobusmi. Ľudia, ktorí prišli vyjadriť iný názor, zostali pred bránou, hoci strana práve rešpekt zdôrazňovala ako hlavný motív večera.

Sedemnásty november ako kulisa pre novú stranícku rétoriku

Podujatie otvorili emotívne zábery slovenských hôr, postava Juraja Jánošíka a pohľad na bratislavské nábrežie. Sála sa zaplnila najmä seniormi, ktorých organizátori priviezli tesne pred začiatkom akcie. Premiér Robert Fico sa publiku prihovoril s tým, že rešpektuje protestujúcich, ktorí v rovnaký večer kritizovali vládu na námestiach.

V prejave povedal: „My kričať nebudeme“ a dodal, aby si účastníci „vyspievali hrdlo“ počas kultúrnej časti programu. Napriek tomu atmosféra rešpektu nekorešpondovala s tým, čo sa dialo pri bráne. Iniciatíva Občianska Nitra vyhlásila: „Pozvaní boli len tí, ktorých názory sú v súlade so straníckou líniou. Ľudia so skutočne iným názorom sa dnu nedostali.“

Prísne kontroly a obmedzený vstup do areálu

Strana médiám poslala pozvánku až v deň podujatia. Hovorkyňa Smeru Ľubica Končalová dokonca popoludní tvrdila, že program „nevie ani ona“. Pri vstupe do agrokomplexu stáli organizátori s mennými zoznamami. Kto na zozname nebol, toho nepustili. Autá bez oficiálneho označenia zastavovali už pri bráne.

Politikou nabitý program zatlačil spomienky na november do úzadia

Prvú hodinu ovládli prejavy politikov, ktorí nehovorili o historickom odkaze sedemnástého novembra. Predseda poslaneckého klubu Ján Richter sa publikom pochválil, že bol kedysi reformným komunistom. V prejave povedal: „November osemdesiatdeväť som neprijal ako porážku, ale ako nový začiatok ľavice.“

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar obvinil médiá, že „šíria nenávisť na dennej báze“. Premiér Fico sa k svojej interpretácii dejín vyjadril už skôr pred študentmi, keď označil revolúciu za „komunistický puč“.

Fico otvoril tému vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Najsilnejšou časťou Ficovho prejavu bolo ohlásenie tlaku na nové preverenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako dôvod uviedol aktuálne zverejnené e maily amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, v ktorých sa spomína aj jeho poradca Miroslav Lajčák.

Fico sa publika spýtal: „Máme alebo nemáme právo vyzvať orgány činné v trestnom konaní, aby opäť začali vyšetrovať vraždu?“ Následne dodal: „Dajte konečne pravdu slovenskému národu, ako to v roku dvetisícosemnásť s novinárom a jeho priateľkou bolo.“ Epsteinov výrok o tom, že slovenská vláda „padne tento týždeň podľa plánu“, však vznikol v čase, keď už bolo verejne známe, že Fico ohlási demisiu.

Pokus premostiť na atentát v Handlovej

Po časti o vražde sa premiér pokúsil prepojiť udalosť s minuloročným atentátom. Príbeh, ktorým to uviedol, mal humorný tón, no smeroval k pointe, že jeho kritici podľa neho ignorujú zjavné skutočnosti. Realita vyšetrovania je však jednoznačná. Súd odsúdil strelca Juraja Cintulu a nenašiel žiadne dôkazy o politických väzbách.

Fico sa vrátil aj k téme budúcnosti politického systému. Podľa jeho slov „nemôže kandidovať tridsaťjeden strán“. Naznačil, že chce zvýšiť hranicu potrebnú na vstup do parlamentu a sprísniť kauciu. Zároveň vyzval ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby posúdil návrat možnosti vyvolať predčasné voľby referendom. Podľa jeho slov „tu máme dlh voči slovenskej verejnosti“.

Účastníkov po politickej časti čakal koncert speváka Karola Csina so skupinou La Gioia. Premiér ukončil večer vetou: „Nech je pesnička Mám ťa rád posolstvom, ktoré posielame z Nitry.“

