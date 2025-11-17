Slovensko zaplavili ľudia, ktorí vyšli do ulíc: V Bratislave je ich až 50-tisíc, v Košiciach 20-tisíc

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zuzana Veslíková
SITA
Ľudia ukázali, čo pre nich 17. november znamená.

V Bratislave na Námestí Slobody sa napriek dažďu zhromaždili desiatky tisíc ľudí, aby si pripomenuli výročie novembra 1989 na zhromaždení organizovanom slovenskými opozičnými subjektmi. Ako v prejave uviedol opozičný poslanec František Mikloško (KDH), zrušenie dnešného dňa ako dňa pracovného pokoja je hanbou. Obvinil pritom predsedu vlády Roberta Fica, že chce tento deň vygumovať ľuďom z pamäti. „My si tento deň budeme pamätať a nebudeme ticho,“ vyhlásil Mikloško.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo vo svojom prejave skonštatoval, že vysoká účasť na zhromaždení je dôkaz, že sa ľudia stále dokážu zomknúť. Pokiaľ ide o súčasnú vládnu koalíciu, podľa Valla ich už nespája služba ľuďom, ale iba strach o moc. „Už sa boja aj študentov,“ povedal. Zhromaždení následne začali skandovať „Dosť bolo Fica“. Taktiež na námestí zaznievali pokriky „Slovensko si nedáme!“ alebo „Hanba!“

„36 rokov po novembri 89 nám tu stále a opäť vládnu komunisti,“ vyhlásil predseda opozičnej strany Demokrati Jaroslav Naď s tým, že žijeme v dobe, ktorá sa nebezpečne podobá na obdobie pred novembrom 1989. „Fico útočí na nezávislé inštitúcie, súdy, políciu, prokuratúru a médiá. Likviduje spravodlivosť, presne ako to robili komunisti,“ doplnil s tým, že je presvedčený, že zomknutí ľudia Fica porazia.

„Ja dávam boľševikovi rok, maximálne dva,“ vyhlásil Naď s tým, že ľudia si nenechajú zobrať slobodu, pretože majú tie najúčinnejšie zbrane – kriedu, kľúče, ale najmä spoločný postoj, ktorý je počuť všade. Súčasne premiérovi poslal odkaz. „Nie, Robert Fico. 17. november nebol komunistický puč. Ale vy, Robert Fico, už veľmi skoro budete definitívne fuč,“ uzavrel Naď.

„Slovensko má v sebe viac dobra, sily a nádeje, ako si všetci dokážeme pripustiť,“ vyhlásil líder strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. Na celom Slovensku sú podľa neho ľudia, ktorí sa nevzdávajú a chcú žiť v krajine, kde pravda má hodnotu a kde sa slušnosť neberie ako slabosť. „Som presvedčený, že Slovensko potrebuje novú Nežnú revolúciu. Revolúciu slušnosti, odbornosti a poctivého spravovania našej krajiny,“ dodal Gröhling s tým, že zajtrajšok môže byť lepší ako dnešok.

Otvoriť galériu (7)

Obrovská účasť v uliciach

V našom hlavnom meste sa protestu malo zúčastniť 50-tisíc ľudí, cituje slová Michala Šimečku Denník N. V Košiciach organizátori odhadujú účasť na zhromaždení na 20-tisíc ľudí, v Banskej Bystrici malo vyjsť do ulíc okolo 1500 ľudí alebo v Pezinku približne 700 ľudí.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia pískali a volali hanba či ŠtB: Babiš položil kvety na Národnej triede, po vypočutí…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac