Slovensko zaplavili ľudia, ktorí vyšli do ulíc: V Bratislave je ich až 50-tisíc, v Košiciach 20-tisíc

V Bratislave na Námestí Slobody sa napriek dažďu zhromaždili desiatky tisíc ľudí, aby si pripomenuli výročie novembra 1989 na zhromaždení organizovanom slovenskými opozičnými subjektmi. Ako v prejave uviedol opozičný poslanec František Mikloško (KDH), zrušenie dnešného dňa ako dňa pracovného pokoja je hanbou. Obvinil pritom predsedu vlády Roberta Fica, že chce tento deň vygumovať ľuďom z pamäti. „My si tento deň budeme pamätať a nebudeme ticho,“ vyhlásil Mikloško.
Primátor Bratislavy Matúš Vallo vo svojom prejave skonštatoval, že vysoká účasť na zhromaždení je dôkaz, že sa ľudia stále dokážu zomknúť. Pokiaľ ide o súčasnú vládnu koalíciu, podľa Valla ich už nespája služba ľuďom, ale iba strach o moc. „Už sa boja aj študentov,“ povedal. Zhromaždení následne začali skandovať „Dosť bolo Fica“. Taktiež na námestí zaznievali pokriky „Slovensko si nedáme!“ alebo „Hanba!“
„36 rokov po novembri 89 nám tu stále a opäť vládnu komunisti,“ vyhlásil predseda opozičnej strany Demokrati Jaroslav Naď s tým, že žijeme v dobe, ktorá sa nebezpečne podobá na obdobie pred novembrom 1989. „Fico útočí na nezávislé inštitúcie, súdy, políciu, prokuratúru a médiá. Likviduje spravodlivosť, presne ako to robili komunisti,“ doplnil s tým, že je presvedčený, že zomknutí ľudia Fica porazia.
„Ja dávam boľševikovi rok, maximálne dva,“ vyhlásil Naď s tým, že ľudia si nenechajú zobrať slobodu, pretože majú tie najúčinnejšie zbrane – kriedu, kľúče, ale najmä spoločný postoj, ktorý je počuť všade. Súčasne premiérovi poslal odkaz. „Nie, Robert Fico. 17. november nebol komunistický puč. Ale vy, Robert Fico, už veľmi skoro budete definitívne fuč,“ uzavrel Naď.
„Slovensko má v sebe viac dobra, sily a nádeje, ako si všetci dokážeme pripustiť,“ vyhlásil líder strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. Na celom Slovensku sú podľa neho ľudia, ktorí sa nevzdávajú a chcú žiť v krajine, kde pravda má hodnotu a kde sa slušnosť neberie ako slabosť. „Som presvedčený, že Slovensko potrebuje novú Nežnú revolúciu. Revolúciu slušnosti, odbornosti a poctivého spravovania našej krajiny,“ dodal Gröhling s tým, že zajtrajšok môže byť lepší ako dnešok.
Obrovská účasť v uliciach
V našom hlavnom meste sa protestu malo zúčastniť 50-tisíc ľudí, cituje slová Michala Šimečku Denník N. V Košiciach organizátori odhadujú účasť na zhromaždení na 20-tisíc ľudí, v Banskej Bystrici malo vyjsť do ulíc okolo 1500 ľudí alebo v Pezinku približne 700 ľudí.
