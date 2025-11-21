Fico povedal po pristátí vtip, tvrdo skritizoval verejné obstarávanie. Z Košíc s ním letela aj Šimkovičová

Vnútroštátnu linku, ktorá prepája Bratislavu s Košicami, spustila v piatok slávnostným prvým letom spoločnosť Wizz Air. Linka je prevádzkovaná deväťkrát týždenne lietadlom Airbus A321 s kapacitou 239 sedadiel. Wizz Air toto letecké spojenie prevádzkuje ako víťaz verejnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom dopravy SR.

Prvý ranný let smeroval z Bratislavy do Košíc. Možnosť následne odletieť z Košíc do Bratislavy využilo 233 cestujúcich, čo predstavuje vyše 97-percentnú obsadenosť. Informovalo o tom košické letisko. Cesta z Bratislavy do Košíc by mala podľa webu SkyScanner trvať približne hodinu, no samotné lietadlo je vo vzduchu pravdepodobne kratšie.

Najsledovanejší let na svete

Ranný let z Košíc do Bratislavy bol dokonca v jeden moment najsledovanejším letom na svete na známom portáli Flightradar24, ktorý umožňuje sledovanie letov. Upozornil na to známy influencer Milan Bez Mapy na sociálnej sieti. Ľudia tak boli na tento let mimoriadne zvedaví.

Z lietadla v Bratislave okrem ministra dopravy Jozefa Ráža vystúpili aj predseda vlády Robert Fico a ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Následne sa konala krátka tlačová konferencia, bez novinárskych otázok.

Ako prvý k mikrofónom pristúpil Robert Fico, ktorý prezradil, že leteckú linku medzi dvoma najväčšími slovenskými mestami chcel zaviesť už dlhé roky, no podarilo sa to až teraz, aj vďaka „slovenskému verejnému obstarávaniu,“ ktoré tvrdo skritizoval.

Pripustil ďalšie rozšírenie

„Verejné obstarávanie mi naozaj vždy ležalo a bude ležať v žalúdku,“ povedal premiér. Naznačil preto novelizáciu tohto zákona. Následne povedal vtip: „Slovenský kozmonaut nastupoval do slovenskej rakety a sa ho pýtali, že ako sa teda cíti. A on povedal: „Ako sa mám cítiť, keď táto raketa je zložená zo 70-tisíc súčiastok a každá súčiastka bola vyobstaraná v slovenskom verejnom obstarávaní, za najnižšiu cenu?“ Takto nejako vyzerá slovenské verejné obstarávanie“.

Zároveň však pochválil ministra dopravy za udržateľné riešenie a poďakoval spoločnosti Wizz Air. Pripustil aj možné rozšírenie počtu letov, momentálne je to deväť za týždeň.

„Let bol veľmi príjemný. Je to jedna rýchla, bezpečná a veľmi komfortná alternatíva ako spojiť východ so západom,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž. Dodal, že v prvom lietadle bolo skoro 220 ľudí a obsadenosť predstavovala 97 percent.

